В новом обновлении мессенджера Telegram для устройств операционной системы IOS появилась новая функция. Отныне в Telegram можно синхронизировать историю переписки с других платформ, например с WhatsApp.
Также среди обновленных возможностей:
- регулирование громкости для каждого участника видеовызова отдельно;
- кроме удаления сообщений и чатов, пользователи смогут для всех удалять созданные ими группы или секретные диалоги;
- недавно зарегистрированных на платформе друзей можно будет поздравить стикером;
В США хотят удалить Telegram
В США требуют от компании Google удалить мессенджер Telegram из магазина приложений. Инициативой занимается организация Coalition for a Safer Web вместе с бывшим послом США в Марокко Марком Гинзбергом.
Также они подали в суд на компанию Apple с аналогичным требованием.