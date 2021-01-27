В новом обновлении мессенджера Telegram для устройств операционной системы IOS появилась новая функция. Отныне в Telegram можно синхронизировать историю переписки с других платформ, например с WhatsApp.

Также среди обновленных возможностей:

регулирование громкости для каждого участника видеовызова отдельно;

кроме удаления сообщений и чатов, пользователи смогут для всех удалять созданные ими группы или секретные диалоги;

недавно зарегистрированных на платформе друзей можно будет поздравить стикером;

В США хотят удалить Telegram

В США требуют от компании Google удалить мессенджер Telegram из магазина приложений. Инициативой занимается организация Coalition for a Safer Web вместе с бывшим послом США в Марокко Марком Гинзбергом.

Также они подали в суд на компанию Apple с аналогичным требованием.