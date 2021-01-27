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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В Китае берут анальные мазки на определение Covid-19

В Пекине местные врачи начали тестировать на коронавирус жителей города с помощью анальных мазков.

В Китае берут анальные мазки на определение Covid-19

Таким образом тестируют людей, которые имеют больше рисков заболеть Covid-19. На прошлой неделе мазки из анального канала приняли у жителей кварталов с подтвержденными случаями коронавируса.

Старший медик больницы в Пекине Юань Ли Тунцзен утверждает, что анальный мазок может повысить уровень выявления инфицированных Covid-19 человек, ведь следы вируса задерживаются в анусе дольше, чем в дыхательных путях.

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Чтобы собрать образцы нуклеиновых кислот, специальный тампон нужно вставить примерно на 2-3 см в прямую кишку и несколько раз повернуть. Процедура занимает около 10 секунд. Люди уже выражают недовольство после проведения процедуры.

В Китае такой метод для определения вируса в организме практикуют с 2020 года. Но врачи отметили, что мазки из анального отверстия не будут использоваться так масштабно, как другие методы тестирования, поскольку этот метод неудобен.

По состоянию на 27 января в Китае заболело 100 тыс. человек с начала пандемии. От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 4 811 человек.

Тесты на коронавирус

Украина получила от международного фонда ЮНИСЕФ 1,2 млн ПЦР-тестов для диагностики коронавируса. Оборудование для диагностики приобрели в Китае, США, Германии, Великобритании, Франции, Канаде

Подробнее о тестах на коронавирус читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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