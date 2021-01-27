Украина не получит широкого доступа к вакцине от Covid-19 до 2023 года

Украина и еще 85 стран не смогут получить широкий доступ к вакцине от Covid-19 до 2023 года.

Об этом сообщили в исследовании аналитического подразделения издания The Economist. По подсчетам аналитиков, наиболее поздний доступ к вакцине вместе с Украиной получат страны, расположенные в основном на Африканском континенте.

— В развивающихся странах широкого охвата (вакцинация всего населения страны) прививками не удастся достичь до 2023 года, если это вообще произойдет, — отметили аналитики.

Прогнозы аналитиков основываются на соглашениях о поставках, ограниченности производства, неуверенности в вакцинах, численности населения и доступности медицинских работников. Данные также корректируются аналитиками с учетом конкретных условий на местах.

В начале 2021 года вакцины от компаний Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca будут массово внедряться в странах Европы, США, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Гонконге. Ожидается, что широкая вакцинация там состоится до конца 2021 года.

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Некоторые страны со средним доходом и большинство стран с низким доходом будут полагаться на COVAX — инициативу ВОЗ, направленную на обеспечение 6 млрд доз вакцины для бедных стран.

По данным The Economist, первые 2 млрд передадут в 2021 году в основном работникам здравоохранения.

— Однако поставки COVAX могут поступать медленно, особенно если есть задержки в производстве и доставке в богатые страны. Тогда переносят сроки доставки для бедных стран, — добавили аналитики.

Вакцина от Covid-19 в Украине

В Украине в 2021-2022 годах только 50% населения сможет вакцинироваться от Covid-19 бесплатно в рамках национального плана.

По словам Дениса Шмыгаля, вакцинация стартует в феврале. Украина вскоре получит 1 млн доз, а также 200 тыс. доз от COVAX в рамках первого этапа поставки.

В Украине бесплатная вакцинация будет проходить в пять этапов.