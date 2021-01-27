Компания Microsoft по итогам квартала получила выручку более $40 млрд и чистую прибыль, что превышает $15 млрд.

Об этом свидетельствует отчет компании, в котором с октября по декабрь 2020 года компания увеличила выручку на 17% квартал к кварталу, она составила $43,1 млрд. В то же время чистая прибыль за квартал выросла на 33% — до $15,46 млрд.

Рекордную выручку удалось получить благодаря спросу на “облачные” услуги (включая сервис видеоконференций Teams) и видеоигры в период пандемии Covid-19.

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Выручка подразделения Intelligent Cloud (умное облако), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, в минувшем квартале увеличилась на 23% и превысила $14,6 млрд. Эксперты оценивали показатель в $13,77 млрд.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, увеличило выручку на 13% — до $13,35 млрд. Аналитики ожидали $12,89 млрд.

Выручка бизнеса More Personal Computing (включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface) повысилась на 14% и составила $15,12 млрд по прогнозу в $13,47 млрд. В том числе доходы от продаж Surface повысились на 3%, игр и консолей — на 40%.

В текущем финквартале Microsoft планирует получить выручку в диапазоне $40,35-41,25 млрд (по сравнению с $36,9 млрд за тот же период годом ранее), в то время прогнозы экспертов составляют $38,74 млрд.

Капитализация Microsoft за последние 12 месяцев подскочила на 40,8% и сейчас превышает $1,7 трлн.

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