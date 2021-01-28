Выручка Apple в первом квартале 2021 финансового года (закончился 26 декабря 2020 года) впервые в истории компании превысила $100 миллиардов.

Выручка составила рекордные $111,4 миллиарда, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Тогда выручка компании составила $91,8 миллиарда.

— Этот квартал для Apple был бы невозможен без неутомимой и инновационной деятельности каждого члена команды Apple по всему миру, — отметил генеральный директор Apple Тим Кук.

Чистая прибыль компании выросла до $28,75 миллиарда по сравнению с $22,23 миллиарда в 2019 году.

Рыночная капитализация компании составляет $2,4 триллиона.

Выручка Microsoft

Компания Microsoft по итогам квартала получила выручку более $40 млрд и чистую прибыль, превышающую $ 15 млрд.

Рекордную выручку удалось получить благодаря спросу на “облачные” услуги (включая сервис видеоконференций Teams) и видеоигры в период пандемии Covid-19.

Источник: Apple