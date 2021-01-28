Компания предпринимателя Илона Маска Tesla Motors стала впервые прибыльной в 2020 году.

Производитель электромобилей заработал $721 млн. В то же время акции компании упали в четвертом квартале, поскольку ожидался больший доход, чем Tesla смогла получить.

— Прошлый год стал для Tesla революционным, — заявили в компании.

В предыдущие кварталы акции росли из-за увеличения объемов производства и поставок компании. 2019 год был убыточным для Tesla на $862 млн. В то же время в 2020 году прибыль компании выросла на 28% до $31,5 млрд.

Представители предприятия считают, что 2021 год будет очень важным из-за наращивания объемов производства на заводе в Китае и начала выпуска автомобилей в Германии и штате Техас.

Кроме того, Tesla в 2020 году продала 499 550 электромобилей. Гендиректор компании Илон Маск рассчитывал, что за год будет продано 500 тыс. электрокаров. Также за год компания произвела 509 737 электромобилей.

Акции Tesla в Украине

В Украине разрешили обращение акций шести крупных международных компаний: Tesla, Facebook, Netflix, Microsoft, Visa и Advanced Micro Devices.

В стране также допустили к обращению инвестпаи биржевого фонда Invesco QQQ Trust SM.

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Источник: AFP