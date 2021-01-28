4,66 млрд пользователей интернета: статистика 2021

В 2020 году количество пользователей интернета выросло до 59,5% — примерно 4,66 млрд человек. Смартфонами пользуются 5,22 млрд людей — 66,6% от всего населения нашей планеты. Глобальное проникновение в интернет сейчас составляет 59,5%.

Роль Digital в нашей жизни достигла новых высот. Сейчас люди проводят больше времени в сети, чем когда-либо прежде. За последние пять лет люди стали проводить в сети в среднем на полчаса больше.

Исследование проводила платформа управления социальными сетями Hootsuite.

В компании предполагают, что цифры могут быть еще выше, поскольку из-за пандемии многие страны не предоставили актуальной информации.

— Длительная пандемия коронавируса существенно повлияла на исследование, поскольку многие страны не смогли предоставить обновленные номера пользователей за последние 12 месяцев. Как результат, количество пользователей сети, вероятно, выросло более чем на 7%, и мы сможем увидеть исправленные цифры, только когда повседневная жизнь нормализуется, — заявили в Hootsuite.

В социальные сети пришло почти полмиллиарда новых пользователей, благодаря чему их общее количество увеличилось почти до 4,2 млрд.

Диджитал-детокс

За день человек без надобности проверяет свой телефон примерно 58 раз, половина из которых приходится на рабочее время. Во времена информационной эпохи, устроить себе хотя бы диджитал-детокс очень трудно.

И все же эксперты советуют минимизировать время, проведенное за гаджетами, для собственного здоровья. Подробнее о том, как избавиться от интернет-зависимости, читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: DateReportal