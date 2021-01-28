День ангела Елены в 2021 году приходится на 28 января. В переводе с греческого имя Елена означает солнечный луч.

Девушки с таким именем жизнерадостные, добрые и веселые, однако раскрыться полностью они могут только близким людям. Среди отрицательных черт характера — нерешительность и изменчивость.

Особенно популярным имя было среди древнерусской знати. В частности, стоит только вспомнить образ Елены Прекрасной, который не раз упоминался в различных произведениях.

Заступницей всех Елен является святая великомученица Елена, которая, как и ее отец, погибла за христианскую веру.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Елены в открытках и СМС, чтобы вы порадовали дорогих вам девушек и женщин.

СМС-поздравления с Днем ангела Елены

С Днем ангела тебя, Елена,

От всего сердца поздравляю,

Добра, удачи и любви

От всего сердца я желаю.

***

С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,

От бед и невзгод бережет и спасает!

Все неприятности предотвратит

И за здоровьем твоим зорко следит!

***

С Днем Ангела сердечно поздравляю!

Пусть бережет он от беды тебя,

Еще, конечно, Леночка, желаю

Большого счастья, радости, тепла.

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Поздравления в открытках с Днем ангела Елены

Праздники в феврале 2021

Последний месяц зимы предусматривает немало важных дат, в том числе церковных. В феврале празднуют апостола Тимофея, святителя Никиты, Сретение Господне и тому подобное.

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