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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

День ангела Елены: значение имени, поздравления в стихах и открытках

28 января 2021 года в Украине празднуют День ангела Елены. Святые с этим именем в 2021 году почитаются девять раз, больше всего именин приходится на летние месяцы.

День ангела Елены: значение имени, поздравления в стихах и открытках

Елена — символ вечной женственности. Во взрослом возрасте девушка выглядит красивой и свежей, точно так же, как и в юности.

Внимательный человек всегда может заметить небольшую напряженность в поведении девушки. Однако при общении с Еленой не нужно забывать, что за маской безразличия часто прячется ранимая душа. Девушка очень ценит мир и спокойствие.

Значение имени Елена

Имя Елена с греческого переводится как избранная и светлая. Девушек с таким именем часто соотносят с солнечным светом.

Имя Елены также ассоциируют с героиней из Древней Греции Еленой Спартанской, из-за которой началась трагическая Троянская война.

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В этот праздник (и не только) важно уделить внимание всем знакомым Еленам. Говорят, что девушки с таким именем любят комплименты, цветы и вкусности. Факты ICTV уже позаботились об этом и подготовили оригинальные поздравления с Днем ангела Елены.

Оригинальные поздравления с Днем ангела Елены в стихах

Елена — прекрасное имя,
Сияет на небе звездой,
Сегодня, всегда и отныне
Пусть ангел твой будет с тобой.

Пусть беды тебя оставляют,
А счастье повеет теплом,
Пусть небо тебя охраняет,
И радость приходит в твой дом!

***

Раскроет Ангел крылья,
Собою защитит
От тяжести раздумий,
От грусти и обид.

Он снежным опереньем
Укроет, исцелит.
И тихим нежным голосом
Тебя приободрит.

С Днем ангела, Елена.
Пусть добрые лучи
В твоих глазах сияют,
Как огонек свечи.

***

Елена — это сила, доброта, очарованье.
И с именем таким не пропадешь.
День ангела для Лены, как признанье
В том, что миг рождения в секунду ты вернешь.

С Еленами легко как жить, так и общаться,
И для веселья, и семьи они сотворены.
Их невозможно не любить. Поздравим Лен мы вкратце!
Они от Бога нежностью одарены.

***

С Днем Ангела сердечно поздравляю!
Пусть бережет он беды тебя,
Еще, конечно, Леночка, желаю
Большого счастья, радости, тепла.

Пускай везет в делах и начинаньях,
Пусть вера крепнет каждый час.
Пусть награждаются старанья
И будет всё ну просто класс.

***

Леночка, с днем Ангела тебя!
Желаем много счастья и любви.
Чтоб все ненастья мимо проходя,
Не задевали твоей ласковой души.

Пусть будет мирным небо, море тёплым.
Лишь радость дня пришедшего даря,
Приходит с дымкой предрассветной
В твою Судьбу красавица заря!

Пусть тихий Ангел нежною рукою
От всех невзгод тебя прикроет.
Оберегает пусть здоровье и покой,
Прогнав печаль, тоску и горе.

Красивые поздравления с Днем ангела Елены в открытках

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

Церковный календарь на февраль

На территории Украины, согласно церковному календарю на февраль 2021 год, украинцы будут отмечать Сретение Господне 15 февраля. Это один из праздников с неизменной датой.

Многодневных или однодневных постов в феврале не будет. Однако в последний месяц зимы много людей будут отмечать День ангела.

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