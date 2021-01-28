На 28 января приходится несколько важных праздников — как международных, так и церковных, в частности многие в это время празднуют День ангела. Факты ICTV собрали важнейшие праздники и приметы на 28 января 2021 года.
28 января — какой сегодня праздник
28 января — Международный день защиты персональных данных. Цель такого праздника — пропагандировать приватность и лучшие способы защиты личной информации.
Верующие в этот день чтят память преподобного Павла Фивейского. Он был первым христианским монахом и более 90 лет провел без людей. В народе праздник называют День Павла или Павлов день.
Именины 28 января
В этот день празднуют именины Елена, Павел, Михаил, Юлиан, Гавриил, Прохор.
Приметы на 28 января
- Если на улице ясно — лето будет без осадков, если погода ветреная — ожидайте холодов летом, а если идет снег — лето будет дождливым;
- На улице звездная ночь — значит хорошо уродится лен;
- Щебечут снегири — стоит ожидать изменения погоды;
- Если звезды на небе яркие — будет мороз, а наоборот — погода будет теплой.
Что нельзя делать 28 января
- выяснять отношения;
- встречаться с врагами;
- беременным не стоит одалживать кому-то или наоборот — брать в долг.
Календарь праздников на февраль 2021
Последний месяц зимы имеет не так много церковных праздников, как его предшественники. Самый главный церковный праздник в феврале — Сретение Господне, его отмечают 15 февраля.
Смотрите подробный календарь церковных праздников на февраль 2021, чтобы не пропустить важную дату.