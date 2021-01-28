На 28 января приходится несколько важных праздников — как международных, так и церковных, в частности многие в это время празднуют День ангела. Факты ICTV собрали важнейшие праздники и приметы на 28 января 2021 года.

28 января — какой сегодня праздник

28 января — Международный день защиты персональных данных. Цель такого праздника — пропагандировать приватность и лучшие способы защиты личной информации.

Верующие в этот день чтят память преподобного Павла Фивейского. Он был первым христианским монахом и более 90 лет провел без людей. В народе праздник называют День Павла или Павлов день.

Именины 28 января

В этот день празднуют именины Елена, Павел, Михаил, Юлиан, Гавриил, Прохор.

Приметы на 28 января

Если на улице ясно — лето будет без осадков, если погода ветреная — ожидайте холодов летом, а если идет снег — лето будет дождливым;

На улице звездная ночь — значит хорошо уродится лен;

Щебечут снегири — стоит ожидать изменения погоды;

Если звезды на небе яркие — будет мороз, а наоборот — погода будет теплой.

Что нельзя делать 28 января

выяснять отношения;

встречаться с врагами;

беременным не стоит одалживать кому-то или наоборот — брать в долг.

Календарь праздников на февраль 2021

Последний месяц зимы имеет не так много церковных праздников, как его предшественники. Самый главный церковный праздник в феврале — Сретение Господне, его отмечают 15 февраля.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на февраль 2021, чтобы не пропустить важную дату.