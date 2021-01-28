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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Эко-инструкции по мастурбации: PornHub запустил кампанию по спасению планеты

Один из самых популярных порносайтов PornHub представил новую рекламную кампанию Sexstainable (Сексуальная устойчивость) в поддержку борьбы с климатическим кризисом.

PornHub

Сайт опубликовал эко-ролик от шведского креативного агентства ODD Company, в котором бренд объявил о запуске нового жанра видеоконтента для взрослых — инструкций по мастурбации. На видео модели призывают зрителей вести экологичный образ жизни и дают советы, как это сделать.

— Мир становится все хуже, и это не сексуально — у нас огромное количество машин, мы принимаем неправильную пищу, тратим воду и создаем очень много отходов, — сказала одна из моделей в ролике.

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Формат видео называется эко-JOI (Jerk-off instruction), и в них модели просят задуматься об экологии: нажимать на выключатель света для экономии электроэнергии, закручивать кран с водой для сокращения ее потребления и сажать деревья — все эти действия не только помогут спасти природу, но и принесут эко-осознанным пользователям удовольствие.

Компания сообщила, что в течение следующих 30 дней будет жертвовать деньги природоохранной организации 2030 or Bust. Один просмотр эко-JOI на канале равен десяти центам, поэтому чем больше людей посмотрят ролики, тем больше денег получат организации.

Кроме того, PornHub заблокировал миллионы видеозаписей на платформе. Видео недоступны для проверки, начавшейся в этом году.

Ранее на сайте размещалось более 14 млн видеозаписей, а 14 декабря цифра уменьшилась до 4,7 млн.

Источник: PornHub

Фото: Depositphotos

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