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Факты / Lifestyle
Анастасія Керпань |

Пользователи iOS 14 смогут запретить отслеживание своих данных

Американская корпорация Apple объявила о следующем обновлении iOS 14 и новой функции, которая позволит пользователям запретить сбор персональной информации.

Пользователи iOS 14 смогут запретить отслеживание своих данных

К такой информации относится, в частности, статистика, которую используют разработчики приложений в своих рекламных целях. Как только приложение начнет собирать данные об использовании других программ, владелец устройства сразу получит уведомление. Можно будет запретить или разрешить сбор данных.

Интересно, что такая функция уже присутствует в iOS 14, однако раньше она носила исключительно рекомендательный характер. В ближайшем будущем компания Apple планирует сделать такую меру пресечения обязательной. Об этом компания уже предупредила разработчиков.

Обновление iOS 14: пользователи могут запретить слежения

— Apple требуют, чтобы отрасль была четкой и потребительской, а такие инструменты, как Прозрачность отслеживания приложений, помогут людям контролировать невидимые вытоки своих данных, — прокомментировал Керосин Хосейн, директор британской организации Privacy International, которая борется за право на приватность.

Apple и конфиденциальность

Корпорация Apple внедрила десятки технологий, которые помогают защитить данные пользователей. Среди них Safari — первый браузер, который по умолчанию блокировал посторонние cookie-файлы еще в 2005 году. Вскоре в iOS 11 и macOS High Sierra Safari добавил интеллектуальное предотвращения отслеживания.

Источник: Apple

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