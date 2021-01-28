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Факты / Lifestyle
Оксана Доротюк |

Снег и до -9: погода на выходные в Украине (КАРТА)

Погода на выходные в Украине предполагается с осадками.

погода взимку

В субботу, 30 января, почти на всей территории страны пройдет снег. В западных, северных, южных и центральных областях пройдет снег. Температура воздуха днем составит от +2°С до -3°С, ночью — от 0°С до -7°С.

В Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях будет облачно с прояснениями. Столбики термометров покажут днем до -2°С, а ночью — до -6°С.

Погода на неделю в Украине с 30 января 2021 по 31 января 2021

В воскресенье, 31 января, на всей территории Украины, кроме двух областей, синоптики прогнозируют без осадков.

На Западе, Севере и Центре температура воздуха днем опустится до -6°С, а ночью — до -9°С.

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В восточных и южных областях столбики термометров будут показывать более высокие отметки. Днем температура воздуха будет колебаться от + 7°С до -3°С, а ночью — от +4°С до -4°С.

В Винницкой и Черновицкой областях пройдет снег. Днем столбики термометров покажут до -6°С, а ночью — до -9°С.

Погода на неделю в Украине с 30 января 2021 по 31 января 2021

Погода на февраль 2021

Погода в феврале 2021 будет достаточно снежной. В отдельные дни возможен снег с дождем.

Минимальные -9°С возможные ночью в середине февраля, а дневная температура будет колебаться в диапазоне — от -3°С до +2°С.

В то же время народные синоптики еще в декабре прогнозировали, что февраль может быть холодным месяцем зимы, и предусматривали морозы до -10°С и -14°С.

Источник: Укргидрометцентр

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