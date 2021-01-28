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Факты / Lifestyle
Анастасія Керпань |

В Украине построят госпиталь на воде на случай эпидемии и стихийных бедствий

В Украине планируют построить госпиталь на воде на случай эпидемий, землетрясений и других стихийных бедствий. Над созданием будут работать Херсонский государственный завод Pallada совместно с партнерами из Хорватии.

В Украине построят госпиталь на воде на случай эпидемии и стихийных бедствий

Детали сотрудничества обсуждались во время последней встречи руководства херсонского завода с Сергеем Фаткуллиным, почетным консулом Республики Хорватия в Украине. Pallada входит в состав государственного концерна Укроборонпром.

— Рад тому, что прямые контакты между судостроительными предприятиями Украины и Хорватии улучшаются, ведь это не только дополнительные инвестиции для наших предприятий, но и повышение экологических и технологических стандартов, по которым работает, в частности, херсонский завод Pallada, — комментирует на своей странице в Facebook Юрий Гусев, гендиректор Укроборонпром .

Более 40 лет завод производит плавучие доки для эксплуатации в Хорватию и другие страны. Используется оригинальная технология: понтон (служит для поддержания на воде тяжестей: кранов, копров и т.д.) изготавливают из морского железобетона, башни — с судостроительной стали.

Доки завода Pallada

Техника на передовой

Большинство техники на передовой сейчас простаивает. Некоторые образцы не подлежат ремонту, есть те, которые можно восстановить. Юрий Гусев пообещал наладить коммуникацию между военными и Укроборонпромом, которая должна ускорить процесс модернизации технической базы. Подробнее о визите главы Укроборонпрома на передовую читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Yuriy Husyev

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