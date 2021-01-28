В Украине планируют построить госпиталь на воде на случай эпидемий, землетрясений и других стихийных бедствий. Над созданием будут работать Херсонский государственный завод Pallada совместно с партнерами из Хорватии.

Детали сотрудничества обсуждались во время последней встречи руководства херсонского завода с Сергеем Фаткуллиным, почетным консулом Республики Хорватия в Украине. Pallada входит в состав государственного концерна Укроборонпром.

— Рад тому, что прямые контакты между судостроительными предприятиями Украины и Хорватии улучшаются, ведь это не только дополнительные инвестиции для наших предприятий, но и повышение экологических и технологических стандартов, по которым работает, в частности, херсонский завод Pallada, — комментирует на своей странице в Facebook Юрий Гусев, гендиректор Укроборонпром .

Более 40 лет завод производит плавучие доки для эксплуатации в Хорватию и другие страны. Используется оригинальная технология: понтон (служит для поддержания на воде тяжестей: кранов, копров и т.д.) изготавливают из морского железобетона, башни — с судостроительной стали.

Техника на передовой

Большинство техники на передовой сейчас простаивает. Некоторые образцы не подлежат ремонту, есть те, которые можно восстановить. Юрий Гусев пообещал наладить коммуникацию между военными и Укроборонпромом, которая должна ускорить процесс модернизации технической базы. Подробнее о визите главы Укроборонпрома на передовую читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Yuriy Husyev