Существующие вакцины от Covod-19 демонстрируют меньшую эффективность против южноафриканского штамма коронавируса, однако они по-прежнему действенны.

Об этом заявил 27 января ведущий медицинский советник президента США Джо Байдена доктор медицинских наук Энтони Фаучи во время брифинга.

— Если мы посмотрим на новый штамм из Великобритании, мы видим довольно незначительное его влияние на вызванные вакциной антитела, если оно вообще есть, — отметил Фаучи.

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По его словам, все становится более проблематичным, когда речь идет о штамме из Южной Африки, поскольку там наблюдается многократное снижение силы воздействия на него антител, появившегося благодаря вакцинам.

Также Фаучи утверждает, что даже если в несколько раз уменьшить эффективность антител от препарата, вакцинированные люди все равно будут защищены.

— Поэтому вы слышите заявления, что на самом деле вакцины, которые мы используем, все еще эффективны, — сказал Фаучи.

Эксперт добавил, что в стране попытаются разработать новые препараты с целью предотвратить распространение новых штаммов коронавируса.

Новые штаммы Covid-19

В США в штате Миннесота 26 января подтвердили первый случай мутировавшего штамма Covid-19, обнаруженного в Бразилии.

Ученые отметили, что новый мутировавший штамм P.1 является очень заразным и поспособствовал резкому росту количества случаев коронавируса в бразильском городе Манаус.

Также в декабре 2020 году в Великобритании зафиксировали новую мутацию коронавируса. После этого ее начали фиксировать во многих странах мира. Также накануне стало известно о юго-африканской мутации Covid-19.