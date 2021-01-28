Xiaomi или Samsung: какой телефон лучше

Смартфоны южнокорейской компании Samsung уже давно зарекомендовали себя на рынке как создатели качественной техники. Долгое время они были лидерами продаж, однако сегодня рынок смартфонов развивается и в борьбу за лидерство вступают другие производители.

Так, в 2010 году у Samsung появился конкурент — китайская компания Xiaomi. Производитель создает хорошие смартфоны, которые легко могут посоревноваться с моделями Samsung в одной ценовой категории.

Факты ICTV решили выяснить, какой телефон купить лучше — Samsung или Xiaomi, а также сравнили популярные модели в одной ценовой категории.

Xiaomi Redmi Note 8T и Samsung A30

Сравнение двух смартфонов в ценовой категории до 5 тыс. гривен.

Основные технические характеристики устройств:

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8T Samsung A30

Дисплей 6.3 дюйма, разрешение 1080 x 2340 пикселей 6.4 дюймов, разрешение 1080 x 2340 пикселей Оперативная память 4 ГБ 3 ГБ Встроенная память 32, 64 ГБ 32 ГБ Объем батареи 4000 мАч 4000 мАч Основная камера 48 мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464 Запись 4K-видео До 30 кадров/c отсутствует Передняя камера 13 мегапикселей 16 мегапикселей Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт

При сравнении этих двух смартфонов можно заметить ключевые отличия Xiaomi Redmi Note 8T от Samsung A30.

Среди плюсов Xiaomi Redmi Note 8T можно отметить:

Возможность записи 4K-видео;

Больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ;

Улучшенная основная камера;

Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665.

Среди плюсов Samsung A30 можно отметить:

Super AMOLED экран;

Поддержка технологии Dolby Atmos;

Режим HDR съемки;

Объектив с диафрагмой f/2,0.

Цена Xiaomi Redmi Note 8T — 4 800 гривен.

Цена SAMSUNG A30 — 4 449 гривен.

Xiaomi Mi Note 10 Lite и Samsung Galaxy A71

Сравнение двух смартфонов в ценовой категории до 10 тыс. гривен.

Основные технические характеристики устройств:

Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite Samsung Galaxy A71

Дисплей 6.47 дюйма, разрешение 1080 x 2340 пикселей 6.7 дюймов, разрешение 1080 x 2400 пикселей Оперативная память 6 ГБ 6 ГБ Встроенная память 128 ГБ 128 ГБ Объем батареи 5260 мАч 4500 мАч Основная камера 64 мегапикселя 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6920 9000 x 7000 Запись 4K-видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c Передняя камера 16 мегапикселей 32 мегапикселя Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Мощность зарядки 30 Вт 25 Вт

При сравнении этих двух смартфонов можно заметить ключевые отличия Xiaomi Mi Note 10 Lite от Samsung Galaxy A71.

Среди плюсов Xiaomi Redmi Note 8T можно отметить:

Более емкий аккумулятор;

Мощность аккумулятора.

Среди плюсов Samsung Galaxy A71 можно отметить:

Поддержка технологии Dolby Atmos;

Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ;

Качественная селфи-камера.

Цена Xiaomi Mi Note 10 Lite — 9 449 гривен.

Цена Samsung Galaxy A71 — 9 999 гривен.

Xiaomi Mi 10T Pro 8 и Samsung Galaxy S20 FE

Сравнение двух флагманских смартфонов в ценовой категории до 20 тыс. гривен.

Основные технические характеристики устройств:

Смартфон Xiaomi Mi 10T Pro 8 Samsung Galaxy S20 FE

Дисплей 6.67 дюйма, разрешение 1080 x 2400 пикселей 6.5 дюймов, разрешение 1080 x 2400 пикселей Оперативная память 8 ГБ 6, 8 ГБ Встроенная память 256 ГБ 128, 256 ГБ Объем батареи 5000 мАч 4500 мАч Основная камера 108 мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 9248 x 6920 4290 x 2800 Запись 4K-видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Передняя камера 20 мегапикселей 32 мегапикселя Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Мощность зарядки 33 Вт 25 Вт

При сравнении этих двух смартфонов можно заметить ключевые отличия Xiaomi Mi 10T Pro 8 от Samsung Galaxy S20 FE.

Среди плюсов флагманского смартфона Xiaomi Mi 10T Pro 8 можно отметить:

Более емкий аккумулятор;

Современная версия Bluetooth (v5.1);

Улучшенная камера;

Режим быстрой зарядки.

Среди плюсов Samsung Galaxy S20 FE можно отметить:

Камера имеет оптический зум 3x;

Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт;

Операционная система Android 11;

Super AMOLED экран;

Фронтальная камера имеет расширение для съемки 4K-видео.

Цена Xiaomi Mi 10T Pro — 17 391 гривен.

Цена Samsung Galaxy S20 FE — 18 999 гривен.

