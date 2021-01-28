Xiaomi или Samsung: какой телефон лучше

Смартфоны южнокорейской компании Samsung уже давно зарекомендовали себя на рынке как создатели качественной техники. Долгое время они были лидерами продаж, однако сегодня рынок смартфонов развивается и в борьбу за лидерство вступают другие производители.
Так, в 2010 году у Samsung появился конкурент — китайская компания Xiaomi. Производитель создает хорошие смартфоны, которые легко могут посоревноваться с моделями Samsung в одной ценовой категории.
Факты ICTV решили выяснить, какой телефон купить лучше — Samsung или Xiaomi, а также сравнили популярные модели в одной ценовой категории.
Xiaomi Redmi Note 8T и Samsung A30
Сравнение двух смартфонов в ценовой категории до 5 тыс. гривен.
Основные технические характеристики устройств:
|Смартфон
|Xiaomi Redmi Note 8T
|Samsung A30
|Дисплей
|6.3 дюйма, разрешение 1080 x 2340 пикселей
|6.4 дюймов, разрешение 1080 x 2340 пикселей
|Оперативная память
|4 ГБ
|3 ГБ
|Встроенная память
|32, 64 ГБ
|32 ГБ
|Объем батареи
|4000 мАч
|4000 мАч
|Основная камера
|48 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4616 x 3464
|Запись 4K-видео
|До 30 кадров/c
|отсутствует
|Передняя камера
|13 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
При сравнении этих двух смартфонов можно заметить ключевые отличия Xiaomi Redmi Note 8T от Samsung A30.
Среди плюсов Xiaomi Redmi Note 8T можно отметить:
- Возможность записи 4K-видео;
- Больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ;
- Улучшенная основная камера;
- Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665.
Среди плюсов Samsung A30 можно отметить:
- Super AMOLED экран;
- Поддержка технологии Dolby Atmos;
- Режим HDR съемки;
- Объектив с диафрагмой f/2,0.
Цена Xiaomi Redmi Note 8T — 4 800 гривен.
Цена SAMSUNG A30 — 4 449 гривен.
Xiaomi Mi Note 10 Lite и Samsung Galaxy A71
Сравнение двух смартфонов в ценовой категории до 10 тыс. гривен.
Основные технические характеристики устройств:
|Смартфон
|Xiaomi Mi Note 10 Lite
|Samsung Galaxy A71
|Дисплей
|6.47 дюйма, разрешение 1080 x 2340 пикселей
|6.7 дюймов, разрешение 1080 x 2400 пикселей
|Оперативная память
|6 ГБ
|6 ГБ
|Встроенная память
|128 ГБ
|128 ГБ
|Объем батареи
|5260 мАч
|4500 мАч
|Основная камера
|64 мегапикселя
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|9000 x 7000
|Запись 4K-видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Передняя камера
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Мощность зарядки
|30 Вт
|25 Вт
При сравнении этих двух смартфонов можно заметить ключевые отличия Xiaomi Mi Note 10 Lite от Samsung Galaxy A71.
Среди плюсов Xiaomi Redmi Note 8T можно отметить:
- Более емкий аккумулятор;
- Мощность аккумулятора.
Среди плюсов Samsung Galaxy A71 можно отметить:
- Поддержка технологии Dolby Atmos;
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ;
- Качественная селфи-камера.
Цена Xiaomi Mi Note 10 Lite — 9 449 гривен.
Цена Samsung Galaxy A71 — 9 999 гривен.
Xiaomi Mi 10T Pro 8 и Samsung Galaxy S20 FE
Сравнение двух флагманских смартфонов в ценовой категории до 20 тыс. гривен.
Основные технические характеристики устройств:
|Смартфон
|Xiaomi Mi 10T Pro 8
|Samsung Galaxy S20 FE
|Дисплей
|6.67 дюйма, разрешение 1080 x 2400 пикселей
|6.5 дюймов, разрешение 1080 x 2400 пикселей
|Оперативная память
|8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Встроенная память
|256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Объем батареи
|5000 мАч
|4500 мАч
|Основная камера
|108 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|4290 x 2800
|Запись 4K-видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Передняя камера
|20 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Мощность зарядки
|33 Вт
|25 Вт
При сравнении этих двух смартфонов можно заметить ключевые отличия Xiaomi Mi 10T Pro 8 от Samsung Galaxy S20 FE.
Среди плюсов флагманского смартфона Xiaomi Mi 10T Pro 8 можно отметить:
- Более емкий аккумулятор;
- Современная версия Bluetooth (v5.1);
- Улучшенная камера;
- Режим быстрой зарядки.
Среди плюсов Samsung Galaxy S20 FE можно отметить:
- Камера имеет оптический зум 3x;
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт;
- Операционная система Android 11;
- Super AMOLED экран;
- Фронтальная камера имеет расширение для съемки 4K-видео.
Цена Xiaomi Mi 10T Pro — 17 391 гривен.
Цена Samsung Galaxy S20 FE — 18 999 гривен.