Католическую Пасху в 2021 году в Украине будут праздновать 4 апреля – почти на месяц раньше православной. У христиан восточного обряда Светлое Христово Воскресение приходится на 2 мая.
Праздник один, но разные даты, поскольку используют разные календари: католики – григорианский, а православные – юлианский.
В то же время иногда даты совпадают. Последний раз это было в 2017 году, а в следующий раз будет в 2025-м.
Однако у всех христиан Пасха не имеет постоянной даты, то есть это переходящий праздник.
Церковні свята в Україні у 2021
Усі важливі для православних вірян дати ми зібрали у церковному календарі на 2021 рік.
Тут також є інформація про те, коли цього року Масляна, Великий та інші багатоденні й одноденні пости, поминальні дні.