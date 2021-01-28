В новый год хочется входить со всем новым. Если вы решили обновить свой смартфон, Факты ICTV собрали для вас 10 лучших моделей телефонов до 10 тыс. гривен.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Этот смартфон считается топовым в своей ценовой категории, так как имеет идеальный баланс цены и качества исполнения.

Безрамочный дисплей с высоким разрешением позволяет просматривать контент в сверхвысоком качестве, а четыре мощные камеры с широкоугольным объективом — воплощать любые задумки в фотографии.

Технические характеристики:

Оперативная память: 4, 6 ГБ

Встроенная память: 64, 128 ГБ

Камеры: 64 + 8 + 5 + 2 Мп

А ккумулятор: 5020 мАг

Дисплей: 6.67 дюйма, разрешение — 2340х1080

Дополнительные функции: сканер отпечатков пальцев, NFC, отверстия для двух сим-карт

Цена: 6295 — 8289 грн

Huawei P40 lite

Качество изображения немного уступает предыдущей модели, однако смартфон очень легкий при большой диагонали, а также имеет высокую мощность и большой объем памяти при демократичной цене.

Технические характеристики:

Оперативная память: 6 ГБ

Встроенная память: 128 ГБ

Камеры: 48 + 8 + 2 + 2 Мп

Аккумулятор: 4000 мАг

Дисплей: 6.4 дюйма, разрешение — 2310х1080

Дополнительные функции: NFC, отверстия для двух сим-карт, функция быстрой зарядки

Цена: 5 998 – 7 129 грн

Samsung Galaxy A51

Невысокая, как для Samsung, цена никак не влияет на качество этой модели. Эксперты отмечают, что вся серия Samsung А получилась очень удачной, и бюджетные модели никак не уступают флагманским гаджетам.

Плюс смартфона в том, что в продаже есть большая вариативность цветов и объема оперативной камеры, что также отражается на цене.

Технические характеристики:

Оперативная память: 4, 6, 8 ГБ

Встроенная память: 64, 128 ГБ

Камеры: 48 + 12 + 5 + 5Мп

Аккумулятор: 4000 мАг

Дисплей: 6,5 дюйма, разрешение — 2400×1080

Дополнительные функции: NFC, отверстия для двух сим-карт, функция быстрой зарядки

Цена: 6 497 – 9 969 грн

OPPO A91

У смартфона целых 8 ГБ оперативной памяти, и при этом он не выходит за рамки 10 000 грн. Камера для селфи выглядит как крошечная капелька, поэтому экран кажется почти бесконечным. Гаджет можно зарядить до 50% всего за 30 минут, кроме того у него очень мощный аккумулятор.

Технические характеристики:

Оперативная память: 4, 6, 8 ГБ

Встроенная память: 64,128 ГБ

Камеры: 48 + 8 + 2 + 2 + 16 Мп

Аккумулятор: 4025 мАг

Дисплей: 6,4 дюйма, разрешение — 2400×1080

Дополнительные функции: быстрая зарядка, сканер отпечатка пальца

Цена: 6 799 – 9 999 грн.

Redmi Note 9S

Телефон является упрощенной версией Xiaomi Redmi Note 9 Pro, но основные характеристики одинаковые. Если вам не нужны система NFC и 30-ваттная быстрая зарядка, возможно, не стоит платить больше.

Технические характеристики:

Оперативная память: 4, 6 ГБ

Встроенная память: 64, 128 ГБ

Камеры: 48 + 8 + 5 + 2Мп

Аккумулятор: 5020 мАг

Дисплей: 6,67 дюйма, разрешение — 2400×1080

Дополнительные функции: специальный продвинутый режим съемки и готовые пресеты, быстрая зарядка

Цена: 5 224 – 7 300 грн

Mi 10 Lite

Идеальный смартфон для людей, которые не любят портативные батареи, так как он выдерживает без подзарядки два дня. Телефон сделан из стекла и металла, поэтому он будет тяжелее ощущаться в кармане, но дизайн и практичность этой модели этого стоят.

Технические характеристики:

Оперативная память: 6 ГБ

Встроенная память: 64 ГБ

Камеры: 48 + 8 + 5 + 2 Мп

Аккумулятор: 4160 мАг

Дисплей: 6,57 дюйма, разрешение — 2340×1080

Дополнительные функции: NFC, быстрая зарядка

Цена: 7 980 – 9 500 грн

Samsung Galaxy M31

Этот смартфон также может работать больше двух суток, так как емкость аккумулятора невероятно большая, а у экрана в прямом смысле нет рамок.

Демократичная цена гаджета никак не влияет на подход Samsung к созданию своих смартфонов — все выполнено идеально и обещает работать не один год.

Технические характеристики:

Оперативная память: 6 ГБ

Встроенная память: 128 ГБ

Камеры: 64 + 8 + 5 + 5 Мп

Аккумулятор: 6000 мАг

Дисплей: 6,4 дюйма, разрешение — 2340×1080

Дополнительные функции: NFC, дополнительный слот расширения

Цена: 6 548 – 7 847 грн

Oppo A72



Не в пример Xiaomi Redmi, Oppo A72 и OPPO A91 имеют серьезные отличия. У дисплея больше диагональ, разрешение и другая технология матрицы. Дизайн отличается размещением камер, но их технические характеристики одинаковые.

Технические характеристики:

Оперативная память: 4 ГБ

Встроенная память: 128 ГБ

Камеры: 48 + 8 + 2 + 2 Мп

Аккумулятор: 5000 мАч

Дисплей: 6,5 дюйма, разрешение — 2340×1080

Дополнительные функции: NFC, дополнительный слот расширения

Цена: 5 999 – 7 498 грн

Xiaomi Poco X3

У смартфона очень высокая скорость обработки графики, поэтому это мечта геймеров и тех, кто любит смотреть в дороге кино в хорошем качестве. Очень быстро реагирует на команды и обновления. Смартфон имеет двойные стереодинамики, которые позволяют полностью погрузится в контент.

Технические характеристики:

Оперативная память: 6 ГБ

Встроенная память: 64, 128 ГБ

Камеры: 64 + 13 + 2 + 2 Мп

Аккумулятор: 5160 мАг

Дисплей: 6,67 дюйма, разрешение — 2400×1080

Дополнительные функции: NFC, частота обновления в 120 Гц и поддержка частоты дискретизации 240 Гц

Цена: 6 399 – 8 239 грн

Realme 7 Pro

Этот телефон рекомендуют тем, кто хочет создавать невероятно точные и яркие портреты и селфи, так как смартфон оборудован чувствительной квадрокамерой, которая позволяет проводить макросъемку.

Технические характеристики:

Оперативная память: 8 ГБ

Встроенная память: 128 ГБ

Камеры: 64 + 8 + 2 + 2 Мп

Аккумулятор: 4500 мАг

Дисплей: 6,4 дюйма, разрешение — 2400×1080

Дополнительные функции: NFC, дополнительный слот расширения

Цена: 8 399 – 9 899 грн