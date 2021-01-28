Мобильные телефоны давно перестали быть роскошью — в эпоху диджитализации они стали обязательным атрибутом каждого человека. Какой телефон Самсунг лучше купить в 2021 году — характеристики и цены собрали Факты ICTV.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Флагман компании, позиционирующий себя как гаджет с лучшей камерой. Его стоит купить хотя бы для того, чтобы профессиональная съемка с качеством 8К и производительность на уровне компьютера запросто поместились в карман.

Мощная начинка смартфона дополнена стилусом, металлическим корпусом и надежным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Размеры: 164.8 x 77.2 x 8.1 мм

Оперативная память: 8 ГБ, 12 ГБ

Встроенная память: 256 Гб, 512 ГБ

Камеры: основная — 108.0 Мп + 12.0 Мп + 12.0 Мп, фронтальная — 10.0 Мп

Аккумулятор: 4500 мАч

Дисплей: безрамочный 6.9″, разрешение — WQHD+

Дополнительные функции: стилус, сканер отпечатков пальцев на экране, NFC, поддержка двух SIM-карт

Купить телефоны Samsung Galaxy Note 20 Ultra можно в пределах 27 749 — 35 999 грн.

Samsung Galaxy M51

Одна из топовых моделей производителя, которую стоит купить поклонникам хорошей автономности.

Стильный и в то же время практичный смартфон — функционал и дизайн ничем не уступают флагманам.

Телефоны этой модели можно купить как для работы с документами, так и для просмотра видео, а также для игр.

Достойный гаджет, который выбирают за сочетание качества и цены.

Размеры: 163.9 x 76.3 x 9.5 мм

Оперативная память: 6 ГБ

Встроенная память: 128 ГБ

Камеры: основная — 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп, фронтальная — 32 Мп

Аккумулятор: 7000 mAh

Дисплей: безрамочный 6.7″, разрешение — 2400 x 1080

Дополнительные функции: cканер отпечатка пальцев, гироскоп, датчик приближения и света

Купить Samsung Galaxy M51 можно в пределах 8 548 — 10 394 грн.

Samsung Galaxy A51

Топ-модель с хорошей камерой, которую стоит купить ради четких и ярких снимков при разном уровне освещения.

Технология быстрой зарядки и высокая производительность в режиме мультизадачности позволяют оставаться на связи 24/7.

Размеры: 158.5 х 73.6 х 7.9 мм

Оперативная память: 6 ГБ

Встроенная память: 64 ГБ, 128 ГБ

Камеры: основная — 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп, фронтальная — 32 Мп

Аккумулятор: 4000 mAh

Дисплей: 6.5″, разрешение FHD+

Дополнительные функции: сканер отпечатков пальца, Face ID, NFC, Google AR Core

Купить смартфон можно за 6 497 – 10 010 грн.

Samsung Galaxy A01

Несмотря на самую бюджетную позицию в рейтинге, смартфон оснащен хорошей камерой и производительностью, крепким корпусом и отличным дизайном.

Самая оптимальная модель среди других мобильных телефонов для необходимого минимума — звонков, мессенджеров, интернета, просмотра видео и фото.

Компактный аппарат хорошо лежит в руке и достаточно прост в использовании.

Размеры: 146.2 х 70.9 х 8.3 мм

Оперативная память: 2 ГБ

Встроенная память: 16 ГБ

Камеры: основная — 13 Мп + 2 Мп, фронтальная — 5 Мп

Аккумулятор: 3000 mAh

Дисплей: 5.7″, разрешение 1520 x 720

Дополнительные функции: 2 SIMки, радио, акселерометр, датчик приближения и освещения

Купить смартфон можно за 2 691 – 3 068 грн.

Samsung Galaxy S21

Новый флагман Samsung, купить который можно будет уже в феврале 2021 года.

Мегабыстрый 5G процессор, фото и видео в формате 8К, а также 30-кратный зум помогают гаджету фиксировать самые яркие моменты из вашей жизни.

Экран флагмана на 120 Гц обеспечивает моментальную реакцию на прикосновения и плавность действий.

В этой же линейке смартфонов доступны телефоны еще двух моделей — S21+ и S21 Ultra. Все три гаджета отличаются в каталоге по характеристикам, функционалу и, соответственно, цене. Обзор на Samsung S21 Ultra мы публиковали ранее.

Размеры: 151.7 x 71.2 x 7.9 мм

Оперативная память: 8 ГБ

Встроенная память: 128 ГБ, 256 ГБ

Камеры: основная — 64 Мп + 12 Мп + 12 Мп, фронтальная — 10 Мп

Аккумулятор: 4000 mAh

Дисплей: безрамочный 6.2″, разрешение — FHD+

Дополнительные функции: сканер отпечатков пальцев, Face ID, Google AR Core

Купить Samsung Galaxy S21 в украинских магазинах можно будет от 26 998 до 31 998 грн.