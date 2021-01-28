Мобильные телефоны давно перестали быть роскошью — в эпоху диджитализации они стали обязательным атрибутом каждого человека. Какой телефон Самсунг лучше купить в 2021 году — характеристики и цены собрали Факты ICTV.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Флагман компании, позиционирующий себя как гаджет с лучшей камерой. Его стоит купить хотя бы для того, чтобы профессиональная съемка с качеством 8К и производительность на уровне компьютера запросто поместились в карман.
Мощная начинка смартфона дополнена стилусом, металлическим корпусом и надежным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.
- Размеры: 164.8 x 77.2 x 8.1 мм
- Оперативная память: 8 ГБ, 12 ГБ
- Встроенная память: 256 Гб, 512 ГБ
- Камеры: основная — 108.0 Мп + 12.0 Мп + 12.0 Мп, фронтальная — 10.0 Мп
- Аккумулятор: 4500 мАч
- Дисплей: безрамочный 6.9″, разрешение — WQHD+
- Дополнительные функции: стилус, сканер отпечатков пальцев на экране, NFC, поддержка двух SIM-карт
Купить телефоны Samsung Galaxy Note 20 Ultra можно в пределах 27 749 — 35 999 грн.
Samsung Galaxy M51
Одна из топовых моделей производителя, которую стоит купить поклонникам хорошей автономности.
Стильный и в то же время практичный смартфон — функционал и дизайн ничем не уступают флагманам.
Телефоны этой модели можно купить как для работы с документами, так и для просмотра видео, а также для игр.
Достойный гаджет, который выбирают за сочетание качества и цены.
- Размеры: 163.9 x 76.3 x 9.5 мм
- Оперативная память: 6 ГБ
- Встроенная память: 128 ГБ
- Камеры: основная — 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп, фронтальная — 32 Мп
- Аккумулятор: 7000 mAh
- Дисплей: безрамочный 6.7″, разрешение — 2400 x 1080
- Дополнительные функции: cканер отпечатка пальцев, гироскоп, датчик приближения и света
Купить Samsung Galaxy M51 можно в пределах 8 548 — 10 394 грн.
Samsung Galaxy A51
Топ-модель с хорошей камерой, которую стоит купить ради четких и ярких снимков при разном уровне освещения.
Технология быстрой зарядки и высокая производительность в режиме мультизадачности позволяют оставаться на связи 24/7.
- Размеры: 158.5 х 73.6 х 7.9 мм
- Оперативная память: 6 ГБ
- Встроенная память: 64 ГБ, 128 ГБ
- Камеры: основная — 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп, фронтальная — 32 Мп
- Аккумулятор: 4000 mAh
- Дисплей: 6.5″, разрешение FHD+
- Дополнительные функции: сканер отпечатков пальца, Face ID, NFC, Google AR Core
Купить смартфон можно за 6 497 – 10 010 грн.
Samsung Galaxy A01
Несмотря на самую бюджетную позицию в рейтинге, смартфон оснащен хорошей камерой и производительностью, крепким корпусом и отличным дизайном.
Самая оптимальная модель среди других мобильных телефонов для необходимого минимума — звонков, мессенджеров, интернета, просмотра видео и фото.
Компактный аппарат хорошо лежит в руке и достаточно прост в использовании.
- Размеры: 146.2 х 70.9 х 8.3 мм
- Оперативная память: 2 ГБ
- Встроенная память: 16 ГБ
- Камеры: основная — 13 Мп + 2 Мп, фронтальная — 5 Мп
- Аккумулятор: 3000 mAh
- Дисплей: 5.7″, разрешение 1520 x 720
- Дополнительные функции: 2 SIMки, радио, акселерометр, датчик приближения и освещения
Купить смартфон можно за 2 691 – 3 068 грн.
Samsung Galaxy S21
Новый флагман Samsung, купить который можно будет уже в феврале 2021 года.
Мегабыстрый 5G процессор, фото и видео в формате 8К, а также 30-кратный зум помогают гаджету фиксировать самые яркие моменты из вашей жизни.
Экран флагмана на 120 Гц обеспечивает моментальную реакцию на прикосновения и плавность действий.
В этой же линейке смартфонов доступны телефоны еще двух моделей — S21+ и S21 Ultra. Все три гаджета отличаются в каталоге по характеристикам, функционалу и, соответственно, цене. Обзор на Samsung S21 Ultra мы публиковали ранее.
- Размеры: 151.7 x 71.2 x 7.9 мм
- Оперативная память: 8 ГБ
- Встроенная память: 128 ГБ, 256 ГБ
- Камеры: основная — 64 Мп + 12 Мп + 12 Мп, фронтальная — 10 Мп
- Аккумулятор: 4000 mAh
- Дисплей: безрамочный 6.2″, разрешение — FHD+
- Дополнительные функции: сканер отпечатков пальцев, Face ID, Google AR Core
Купить Samsung Galaxy S21 в украинских магазинах можно будет от 26 998 до 31 998 грн.