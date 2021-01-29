$350 млн на ракету: где Firefly Aerospace искать деньги

Украинская компания Firefly Aerospace планирует привлечь $350 млн инвестиций для создания ракеты среднего класса — Firefly Beta. $125 млн используют для усиления производства, закупку материалов, оборудования. Другие — будут потрачены на развитие компании, в частности создание ракеты.

Firefly Beta будет способна выводить около 10 тонн груза на низкую околоземную орбиту. Такие мощности в 10 раз больше возможностей первой ракеты Firefly Alpha.

— За следующие несколько лет мы хотим из компании стоимостью 1 млрд и ракетой Alpha вырасти до 10 миллиардной компании с набором различных ракет, — утверждает Том Маркьюзик, CEO компании Firefly Aerospace.

Первая фаза развития компании обошлась владельцам в $200 млн, которые вложил Макс Поляков и Noosphere Ventures (компания, которая инвестирует в разработку космических технологий).

— Он (Максим Поляков — Ред.) из тех людей, которые могут увидеть большие возможности в высокорискованных бизнесах на ранних этапах развития. За это мы ему очень благодарны, он продолжает помогать компании в ее развитии, — сказал Том Маркьюзик.

Также Том Маркьюзик подтвердил планы про дебютный запуск Alpha ближайшее время. Компания Firefly Aerospace уже провела предварительные испытания и тесты. Сейчас команда готовится к запуску с базы Ванденберг, Калифорния, США.

Firefly Aerospace

Компания занимается разработкой ракет-носителей и космических аппаратов и услуг. Разработчики Firefly используют общедоступные технологии, производственную инфраструктуру и возможности запуска. Компания предлагает решения для запуска на низкую околоземную орбиту с грузоподъемностью до десяти тонн по самой низкой цене за килограмм в классе малых ракет. Штаб-квартира Firefly находится в Сидар Парк, штат Техас, США.