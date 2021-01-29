Мужчины с именем Максим празднуют свои именины 29 января.
Это имя имеет латинское происхождение и походит от слова maximum. В переводе с латыни означает большой, величественный.
В православии существует очень много святых и мучеников по имени Максим, чья память отмечается ежегодно.
Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем ангела Максима. Поздравьте своих знакомых от всей души, им наверняка будет приятно.
Поздравления в СМС
Пусть сегодня моментально забудутся печали,
Мы поздравления тебе, Макс, сегодня подобрали:
Крепко спать, отменно кушать,
И в жизни только свое сердце слушать!
***
Максим, тебя мы поздравляем!
Удачи, радости желаем,
Пусть будет в жизни всё прекрасно.
Живи счастливо, безопасно.
Желаем жить тебе с любовью.
И крепким будет пусть здоровье,
Чудесным самым – настроенье,
А нескончаемым – веселье.
***
Максим, желаю счастья максимум,
Любви тебе и много радости,
Твоим желаньям — исполняться,
Твоей удаче – улыбаться.
Желаю счастья безграничного,
И поведения приличного,
Ведь твой День ангела пришел,
Пускай от яств ломится стол!
***
Пусть ангел жизнь твою хранит,
И пусть беда тебя обходит,
Пусть горе от тебя бежит,
Пускай друзья всегда находят,
Пусть радость, счастье и успех,
Удача, нежность, звонкий смех,
Как в небе ранняя звезда,
Тебе сопутствует всегда!
С Днем ангела Максим!
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В День ангела пожелаем только самого лучшего: быть единственным любимым, здоровым и непременно счастливым! Всегда двигайся вперед и пусть все твои желания и мечты исполняются на раз-два!
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Искренне поздравляю тебя, Максим. Я хочу в этот день пожелать тебе красивой жизни, полной яркими идеями, радостными событиями, интересными путешествиями, верными друзьями, искренней любовью, неизменной удачей, стабильным благосостоянием и большим счастьем.
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Дорогой Максим, я поздравляю тебя и от души желаю жить с максимальным энтузиазмом и с максимум возможностей реализовывать свои мечты. Любви тебе, Максимка, здоровья, удачи, крепких сил и верной дружбы. И пусть судьба всегда будет к тебе благосклонна!
Поздравления в картинках
Календарь праздников на февраль 2021
В последний месяц зимы будет много тематических и профессиональных дат. Календарь праздников на февраль 2021 года говорит всему миру, что в этом месяце будут отмечать самую романтичную дату. 14 февраля будет День Святого Валентина.
Также 19 февраля начнется Великий пост. А с 24 февраля по 1 марта в Украине будут отмечать Масленицу.
Кроме того, в феврале украинцы будут праздновать: Международный день бармена, Международный день стоматолога, День компьютерщика, День спонтанного проявления доброты, Всемирный день социальной справедливости и Международный день родного языка.