День ангела Петра празднуют несколько раз в году, в том числе 29 января.
Имя Петр происходит от греческого слова петрос. Оно означает камень, скала, непоколебимость. Мужчины с таким именем обычно наделены жизненной мудростью с самого детства. Им присущи креатив, справедливость и искренность.
Среди возможных отрицательных черт — высокомерие, гордость и необходимость одобрения.
Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Петра в картинках и СМС, чтобы вы могли сказать несколько приятных слов своим родным и близким.
День ангела Петра — поздравления в СМС
Петр, в этот праздник светлый
Пусть цветет на сердце лето!
Много счастья я желаю,
Чтобы жил, забот не зная!
***
Поздравляем мы Петра
С удовольствием!
Счастья, радости, добра
И спокойствия!
***
Имя Петр — значит камень.
С именинами поздравим
И желаем смелым быть,
Быть желанным и отважным,
Быть серьезным, мудрым быть,
Никогда не знать печалей,
Улыбаться, жизнь любить!
***
Любимому желаю Пете
На праздник именин прелестный,
Чтоб всех счастливей был на свете,
И жизнь текла бы интересно.
Мечты пусть сбудутся скорее,
И душу счастье согревает.
Полос побольше будет белых,
А черных вовсе не бывает
***
В День именин Вам, Петр, пожелаю
Найти заветную, желанную мечту!
И точно она сбудется, я знаю!
Найти ее, хотите, помогу?
Желаю Вам улыбок самых теплых,
От самых верных, преданных друзей!
Успехов Вам желаю я огромных,
И самых добрых и счастливых дней!
Поздравления в картинках с днем ангела Петра
Календарь праздников на февраль 2021
В последний месяц зимы будет много праздничных дат. Календарь праздников на февраль 2021 года показывает, что в этом месяце будет много тематических и профессиональных праздников.
Например, 14 февраля отмечают День Святого Валентина. В этот день важно сказать своим возлюбленным о том, что вы их очень цените.
Также 19 февраля начнется Великий пост. А с 24 февраля по 1 марта включительно на территории Украины будут отмечать Масленицу.