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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

День героев Крут: какой праздник сегодня, 29 января

29 января в мире отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны.

День героев Крут: какой праздник сегодня, 29 января

Праздник посвящен подписанию Делийской декларации в 1985 году, целью которой является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений.

В Украине 29 января отмечают День героев Крут. Исторический бой состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты. Несколько сотен киевских курсантов и козаков Вольного козачества в течение пяти часов обороняли подступы к Киеву от многотысячного войска российской Красной гвардии.

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Именины: Иван, Максим, Петр.

Народные приметы на 29 января:

  • Если в этот день будет снегопад, то ожидайте лето с дождями.
  • Мороз в этот день предвещает жаркое лето.

Что нельзя делать 29 января:

  • В этот день запрещено стирать.
  • Не ленитесь, пока Солнце не сядет.
  • Нельзя драться, даже стучать кого ради забавы.

Календарь праздников на февраль

В календаре праздников на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому и дополнительных выходных у украинцев не будет.

Однако в этом месяце много профессиональных праздников и других важных дат. Более того, именно в феврале мир отмечает самый романтичный праздник — День святого Валентина.

Фото: Depositphotos

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