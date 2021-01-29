29 января в мире отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны.

Праздник посвящен подписанию Делийской декларации в 1985 году, целью которой является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений.

В Украине 29 января отмечают День героев Крут. Исторический бой состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты. Несколько сотен киевских курсантов и козаков Вольного козачества в течение пяти часов обороняли подступы к Киеву от многотысячного войска российской Красной гвардии.

Читайте Церковный календарь на январь 2021

Именины: Иван, Максим, Петр.

Народные приметы на 29 января:

Если в этот день будет снегопад, то ожидайте лето с дождями.

Мороз в этот день предвещает жаркое лето.

Что нельзя делать 29 января:

В этот день запрещено стирать.

Не ленитесь, пока Солнце не сядет.

Нельзя драться, даже стучать кого ради забавы.

Календарь праздников на февраль

В календаре праздников на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому и дополнительных выходных у украинцев не будет.

Однако в этом месяце много профессиональных праздников и других важных дат. Более того, именно в феврале мир отмечает самый романтичный праздник — День святого Валентина.