Гороскоп 2021 на февраль — все знаки зодиака

Подробный гороскоп на февраль 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova). Энергии февраля узконаправленные, т.к. большинство планет, сосредоточено в фиксированном знаке Зодиака – Водолей. Происходит подготовка и начало процесса перехода окружающей действительности на новый уровень. Можно сказать, что начинается новая эра в истории не только Украины, но и всего мира.

Главная задача на этот период – принимать формирующиеся жизненные условия и меняться, находить новые перспективы и направления дальнейшего развития и роста в сложившихся ситуациях по всем сферам жизни. Уран управляет Водолеем, в котором большинство планет, что делает астрологическую погоду в феврале особенно напряженной, заставляет бороться. Но такие условия формируют личность сильную со стержнем и строгой внутренней системой.

Либо, не пройдя испытаний, человек получает разрушения и переходит в положение принуждения, его заставляют, ставят в жесткие рамки, тяжелые и трудные условия. Таким образом, обстоятельства февраля воспитывают и выращивают в человеке личность, устойчивую, реализованную.

Если человек не принимает новые условия, то будет подавлен обстоятельствами извне. Для людей утонченных, ленивых, творческих, эмоциональных – февраль сложный. А для людей деятельных, осознанных, думающих – февраль окажется очень ресурсным. Взаимодействия планет в феврале – напряженные, но это не значит, что обязательно негативные.

Высокая степень мотивации является двигателем, вызывающим у человека большую внутреннюю напряженность или стресс, но неблагоприятные внешние обстоятельства и препятствия, подталкивают к действию и необходимости что-то менять в своей жизни. Энергии планет в феврале могут дать огромную силу, но при этом от человека требуется активность и осознание путей, ведущих к преодолению трудностей и преград.

Гороскоп для Овнов

Обстоятельства могут вымотать вас и стать причиной заблокированной и потраченной энергии. Но если вы осознанный человек, сильный психически и физически, способный совладать с собой, то внешнее напряжение даст напор и энергию. Направляя ее на реализацию целей, работая, порой, без сна и отдыха, в конце концов, вы сможете упорно преодолеть препятствия.

Успех в феврале зависит от способности конструктивно применять потенциал напряжения, которое возникает при взаимодействии планет. В феврале продвижение вперед возможно, но придется преодолевать преграды.

Гороскоп для Тельцов

Только те, кто способен владеть своими эмоциональными состояниями, сможет достичь удовлетворительного результата от приложения усилий. Многим трансформировать эту энергию тяжело, но необходимо сконцентрироваться, определить цель и действовать.

Те, кто находится в пассивном состоянии, не желает прилагать усилия, может оказаться в стрессовой ситуации. Чтобы свести к минимуму возможные неприятности и сохранить психическое и физическое здоровье, необходима выдержка и самоконтроль.

Наиболее важным в феврале является умение ясно сформулиро¬вать свои цели и составить план действий.

Гороскоп для Близнецов

Меркурий, ваш управитель, находится в ретро движении до 21 февраля. Возникают задержки при подписании документов и соглашений, в получении информации или знаний. Вообще, негармоничный период для любого вида умственной деятельности.

Чаще, чем обычно, возникают неприятности в финансовой сфере, поломки средств коммуникации, электроники, оргтехники. Неожиданные визиты и звонки, порой, неприятные, напоминающие о проблемах прошлого.

Для здоровья период повышенной опасности, появляются неприятные явления со стороны нервной системы. Возникающие обстоятельства вынуждают менять планы.

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Гороскоп для Раков

Переутомление и сложности при общении с окружающими, дают головные боли. Следует соблюдать особую осторожность при пользовании приборами, транспортными средствами, электроникой, при вождении транспорта.

Возможны неожиданные события в доме, неприятный поворот в отношениях с близкими и любимыми, внезапно возникают трудности и разногласия. Остерегайтесь принятия опрометчивых решений, необдуманных поступков.

Плохо протекает обсуждение семейных планов или личных проблем. Возможны разрывы отношений, расставания.

Гороскоп для Львов

Много неожиданностей, особенно в сфере взаимоотношений, что способствует эмоциональной неустойчивости. Может возникнуть любовь с первого взгляда или могут открыться глаза и человек, который был всё время рядом и не рассматривался иначе как друг, вызовет иные, не дружеские, а более глубокие чувства.

Наряду с этим, для семейных отношений, напряженный период. Чувства в феврале интенсивные, насыщенные, способные потрясти душу и перевернуть жизнь. Физическое перенапряжение и бурные эмоциональные проявления, ведут к физическому и эмоциональному истощению.

Гороскоп для Дев

Старайтесь быть терпеливее, и вы сможете справиться с неприятными обстоятельствами в этот период. Не стесняйтесь переспрашивать и перечитывать — это убережет от возможных негативных последствий.

Ретроградное движение вашего управителя – планеты Меркурий, оказывает особое влияние на ваши мысли, речь, взаимоотношения с близкими. Многое в течение месяца, вам кажется странным, нелогичным.

Чтобы избежать недоразумений и конфликтов, очень важно держать под контролем свои эмоции и правильно расставлять жизненные приоритеты – в феврале они могут меняться.

Гороскоп для Весов

Не простой период для любовных отношений: охлаждение чувств, отстраненность, озабоченность финансовым положением, стремление к уединению, характерны для этого периода. Медленно принимаются решения, чаще делаются ошибки в документах.

Сложности происходят при переговорах, в процессе обучения, при проведении сделок купли-продажи. Тем не менее, можно достичь некоторого улучшения отношений с давними партнерами.

Обстоятельства складываются наилучшим образом для восстановления старых связей – деловых, дружеских и любовных.

Гороскоп для Скорпионов

Сложности и проблемы этого периода, в конце концов, окажутся благоприятными. Если вам отказали, если опоздали куда-то или произошло расставание с партнером, увольнение – не переживайте, это к лучшему.

Не следует браться за подготовку и проведение деловых контактов, а также торговых сделок и переговоров о совместной работе. Благоприятный период для возобновления давних взаимоотношений, каких-либо работ, которые не были закончены ранее.

Успешны небольшие поездки по поручению или делам, особенно туда, где уже были в прошлом. В феврале можно разрешить споры или разногласия с давними партнерами путем переговоров.

Гороскоп для Стрельцов

Первая половина февраля – сложный период. При общении с другими следует постараться собрать всю свою сдержанность. Будьте осторожны при управлении транспортом и работе с острыми предметами, техникой.

Личные и семейные отношения могут существенно пострадать вплоть до разрыва отношений, разговоров о разводе. Во второй половине февраля ситуация значительно улучшается — обстоятельства способствуют приподнятому, взволнованному настроению.

Возобновляются или укрепляются дружеские связи, любовные желания находят свое воплощение, в лучшую сторону происходят изменения в семейных и деловых отношениях.

Гороскоп для Козерогов

Благоприятный месяц, по сравнению с представителями других знаков Зодиака. Вдохновение способствует творческому самовыражению. Это период гармонии чувств и наслаждения, но также улучшения бытовых условий, прояснения существующих ситуаций и текущих проектов.

Правовые, финансовые или управленческие дела будут решаться в выгодную, полезную для вас сторону, однако, возможны задержки со стороны других людей, некоторые трудности на стадии завершения.

Третья декада месяца наиболее благоприятна, формируются спокойные, доброжелательные отношения с окружающими.

Гороскоп для Водолеев

В целом – удачный месяц для вас. Внешний фон может быть несколько напряженный, но серьезных неприятностей не произойдет. Эффективна умственная работа, появляется легкость в общении и любовных связях, появляется возможность уделять много времени сфере своих интересов.

Удается установить различные полезные контакты и завязать интересные знакомства. Благоприятный период для письменного общения, посреднической деятельности, торговли, переоформления договоров, улаживания различных дел с властями и бизнеса любого рода.

Хорошо удается планирование, вынашиваются долгосрочные проекты, удачно складываются взаимоотношения с иностранцами или людьми другой культуры.

Гороскоп для Рыб

В первой половине феврале появляются препятствия в социальном продвижении. Вы оказываетесь в некомфортных условиях, возникают обстоятельства, нарушающие и тормозящие трудовую деятельность, а также любой деловой процесс.

Возникают задержки и препятствия в процессе реализации творческих практических идей, современных методов и технологий. Вторая половина февраля — хороший период для проведения тренингов, лекций, онлайн-мероприятий.

Появляются новые перспективы, успешно протекают различные деловые контакты и отношения, общение с иностранцами.