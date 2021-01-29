PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Страну накроют снегопады: погода в Украине на 29 января (КАРТА)

В Украине 29 января синоптики прогнозируют сильные снегопады, местами мокрый снег.

pogoda

В западных регионах пройдет снег, местами погода будет облачной с прояснениями. Температура днем 0°…2°, ночью -4°…-2°.

На Севере Украины также прогнозируют осадки в виде снега. Столбики термометров покажут -1°…2° днем и -6°…-2° ночью.

В центральных областях пройдет снег, однако в Днепропетровской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем 0°…3°, ночью -5°…-3°.

Читайте
Запахнет весной: синоптик прогнозирует резкое потепление

На Востоке ожидается мокрый снег. Температура днем 1°…3°, ночью -1°…1°.

Жителям южных регионов стоит приготовиться к облачной погоде. Столбики термометров днем покажут 1°…4°, ночью -4°…1°.

Погода на 29 января 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Прогноз погоды на февраль

В феврале 2021 года синоптики прогнозируют умеренные морозы. Последний месяц зимы будет снежным, временами возможен снег с дождем.

Подробный прогноз погоды на февраль 2021 смотрите на Фактах ICTV.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка