Погода на 29 января 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине 29 января синоптики прогнозируют сильные снегопады, местами мокрый снег.

В западных регионах пройдет снег, местами погода будет облачной с прояснениями. Температура днем 0°…2°, ночью -4°…-2°.

На Севере Украины также прогнозируют осадки в виде снега. Столбики термометров покажут -1°…2° днем и -6°…-2° ночью.

В центральных областях пройдет снег, однако в Днепропетровской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем 0°…3°, ночью -5°…-3°.

На Востоке ожидается мокрый снег. Температура днем 1°…3°, ночью -1°…1°.

Жителям южных регионов стоит приготовиться к облачной погоде. Столбики термометров днем покажут 1°…4°, ночью -4°…1°.

Прогноз погоды на февраль

В феврале 2021 года синоптики прогнозируют умеренные морозы. Последний месяц зимы будет снежным, временами возможен снег с дождем.

Подробный прогноз погоды на февраль 2021 смотрите на Фактах ICTV.