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Анастасія Керпань |

Водители смогут платить штрафы онлайн: Киев Цифровой расширил функционал

В приложении Киев Цифровой появился новый функционал. По номеру авто теперь можно получать уведомления о штрафах за нарушение ПДД и платить их сразу в смартфоне.

Водители смогут платить штрафы онлайн: Киев Цифровой расширил функционал

Функция доступна в последней версии приложения для iOS и Android. Как только вы добавите данные своего авто и включите оповещения, услуга подключится автоматически.

Водители будут оплачивать штрафы онлайн в приложении Киев Цифровой

— По номеру машины можно будет легко проверить наличие задолженностей, мгновенно перечислить оплату и следить за статусом штрафов, — отмечают разработчики.

Все чеки и история штрафов будут сохраняться в приложении. Их можно будет загрузить на смартфон, чтобы подтверждение оплаты было всегда под рукой.

Разработчики приложения Киев Цифровой намерены продолжить расширение функционала и сервисов, доступных для местных, в формате онлайн.

Читайте
Как работает приложение Киев Цифровой и какие функции в нем есть

Киев в смартфоне

Киев Цифровой — официальное приложение со столичными сервисами, которое доступно в Google Play и AppStore. Он пришел на замену предыдущему приложению KyivSmartCity.

Через приложение можно пополнить транспортную карту, приобрести QR-билеты для проезда по городу. А также получить информацию о работах коммунальных служб, оплатить парковку, штрафы, забрать авто со штрафплощадки без очереди.

Источник: КМДА

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