30 января верующие отмечают День памяти святого Антония Великого.

Именины: Антоний, Антонина, Иван, Виктор, Георгий, Павел, Феодосий.

Народные приметы на 30 января:

Если в этот день будет тепло, то в ближайшее время ударят морозы.

Если ночью облачно, то будет хороший урожай зерновых культур.

Ясный и тихий день — к морозу.

Читайте Церковный календарь на январь 2021

Что нельзя делать 30 января:

Нельзя нельзя есть приготовленную из бобовых (горох, чечевицу, фасоль).

Лучше не изнурять себя в этот день.

Не стоит в этот день вышивать, шить, вязать.

Календарь праздников на февраль

В календаре праздников на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому и дополнительных выходных у украинцев не будет.

Однако в этом месяце много профессиональных праздников и других важных дат. Более того, именно в феврале мир отмечает самый романтичный праздник — День святого Валентина.