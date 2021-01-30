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Євгенія Шапоренко |

День памяти святого Антония Великого: какой праздник сегодня, 30 января

30 января верующие отмечают День памяти святого Антония Великого.

День памяти святого Антония Великого: какой праздник сегодня, 30 января

Именины: Антоний, Антонина, Иван, Виктор, Георгий, Павел, Феодосий.

Народные приметы на 30 января:

  • Если в этот день будет тепло, то в ближайшее время ударят морозы.
  • Если ночью облачно, то будет хороший урожай зерновых культур.
  • Ясный и тихий день — к морозу.
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Что нельзя делать 30 января:

  • Нельзя нельзя есть приготовленную из бобовых (горох, чечевицу, фасоль).
  • Лучше не изнурять себя в этот день.
  • Не стоит в этот день вышивать, шить, вязать.

Календарь праздников на февраль

В календаре праздников на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому и дополнительных выходных у украинцев не будет.

Однако в этом месяце много профессиональных праздников и других важных дат. Более того, именно в феврале мир отмечает самый романтичный праздник — День святого Валентина.

Фото: Unsplash

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