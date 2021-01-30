30 января верующие отмечают День памяти святого Антония Великого.
Именины: Антоний, Антонина, Иван, Виктор, Георгий, Павел, Феодосий.
Народные приметы на 30 января:
- Если в этот день будет тепло, то в ближайшее время ударят морозы.
- Если ночью облачно, то будет хороший урожай зерновых культур.
- Ясный и тихий день — к морозу.
Что нельзя делать 30 января:
- Нельзя нельзя есть приготовленную из бобовых (горох, чечевицу, фасоль).
- Лучше не изнурять себя в этот день.
- Не стоит в этот день вышивать, шить, вязать.
Календарь праздников на февраль
В календаре праздников на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому и дополнительных выходных у украинцев не будет.
Однако в этом месяце много профессиональных праздников и других важных дат. Более того, именно в феврале мир отмечает самый романтичный праздник — День святого Валентина.