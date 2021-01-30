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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Дожди и мокрый снег: погода в Украине на 30 января (КАРТА)

В Украине на субботу, 30 января, синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег.

pogoda

В западных регионах страны ожидается мокрый снег. Температура днем 0°…4°, ночью -8°…-5°.

На Севере Украины прогнозируются снегопады. Днем -2°…1°, ночью -8°…-5°.

В центральных областях пройдут дожди и мокрый снег. Столбики термометров днем покажут 0°…3°, а ночью -8°…-5°.

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На Востоке Украины также ожидаются осадки в виде дождя. Днем 2°…5°, ночью -2°…1°.

Жителям южных регионов стоит приготовиться к дождливой погоде. Столбики термометров днем покажут 4°…7°, ночью -6°…1°.

Погода на 30 января 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

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В феврале 2021 года синоптики прогнозируют умеренные морозы. Последний месяц зимы будет снежным, временами возможен снег с дождем.

Подробный прогноз погоды на февраль 2021 смотрите на Фактах ICTV.

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