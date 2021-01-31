31 января день ангела отмечают все Ксении. Именины у обладательниц этого имени в 2021 году будут еще пять раз: 6 февраля, 20 марта, 6 июня, 26 августа и 15 сентября.
Ксения – с греческого переводится как гостеприимная, странствующая.
Женщины с этим именем обладают большой силой духа. При этом они очень чувствительны и неуравновешенны, поэтому их легко обидеть, задеть за живое.
В жизни Ксений больше заботит собственный дом, чем профессиональные успехи. Поэтому их считают прекрасными хозяйками.
Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления ко дню ангела Ксении.
СМС и поздравления в прозе с днем ангела Ксении
***
Ксения чудесная,
Самая прелестная!
Поздравления принимай,
Быть счастливой обещай!
А еще здоровой, доброй,
По утрам, конечно, бодрой.
В окружении любви
Чтоб сбылись твои мечты!
***
Принесут пусть лишь успех
Все твои стремления,
Я блистать во всем желаю,
Дорогая Ксения.
Счастья, крепкого здоровья,
Восхитительных событий,
Пылкой, преданной любви,
Ярких и больших открытий.
Я желаю быть всегда
Барышней шикарной,
Лучезарной, заводной
И неординарной.
***
У Ксении сегодня праздник!
Я поздравляю от души.
Желаю крепкого здоровья,
И безупречной красоты.
И этот день пройдет с улыбкой,
И будет много теплых слов.
Будь счастлива, неповторима.
И пусть хранит тебя любовь.
***
Будь милой, наша Ксения,
Как солнышко весеннее,
Всех удивляй веселостью,
Успешностью, проворностью!
Пусть будет счастье вечное
С любовью бесконечною,
Глаза блестят пусть радостно,
И жизнь проходит сладостно!
Будь милой, наша Ксения,
Как солнышко весеннее,
Всех удивляй веселостью,
Успешностью, проворностью!
Пусть будет счастье вечное
С любовью бесконечною,
Глаза блестят пусть радостно,
И жизнь проходит сладостно!
***
С именинами, милая Ксения! Наша прекрасная красавица и умница! Поздравить ее с днем ангелам хотят все, чтобы пожелать всего самого лучшего. День ангела – праздник великий, так пусть в этот день у тебя сбудутся все мечты. Счастья, любви и красоты. Чтобы душа всегда сияла, а ты чтобы горя никогда не знала. Будь весела, активна и прекрасна. Чтобы солнышко тебе светило ясно.
***
Вот и пришел твой праздник – день ангела! Ксения прекрасная — сегодня именинница. А мы уже готовы поздравлять и всего прекрасного желать. Будь еще прекрасней, милая. Будь еще счастливее, родная. Чтобы ангел твой, хранитель твой, тебя нес на крыльях счастья каждый день и каждый час. Желаем любви, красоты и успеха. Чтобы не было в жизни помех.
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Ксению поздравляем мы сегодня! С именинами, с днем прекрасным. Чтобы в день ангела цвела ты и каждый день дарила всем улыбку. Чтобы ангел твой не дал тебе и шанса на ошибку. Чтобы дорога была светлой и удачной — именно так, а не иначе. Ты поздравления прими и позволь тебя благословить. Благословить на радость и успех, на счастье, долголетие и миллион побед.
День ангела Ксении – открытки
Церковные праздники в феврале 2021
В православном календаре на февраль 2021 мы собрали все церковные праздники.
Есть среди них и День преподобной Ксении, который приходится на 6 февраля. Это еще один повод для всех Ксений отметить день ангела.