31 января день ангела отмечают все Ксении. Именины у обладательниц этого имени в 2021 году будут еще пять раз: 6 февраля, 20 марта, 6 июня, 26 августа и 15 сентября.

Ксения – с греческого переводится как гостеприимная, странствующая.

Женщины с этим именем обладают большой силой духа. При этом они очень чувствительны и неуравновешенны, поэтому их легко обидеть, задеть за живое.

В жизни Ксений больше заботит собственный дом, чем профессиональные успехи. Поэтому их считают прекрасными хозяйками.

Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления ко дню ангела Ксении.

СМС и поздравления в прозе с днем ангела Ксении

***

Ксения чудесная,

Самая прелестная!

Поздравления принимай,

Быть счастливой обещай!

А еще здоровой, доброй,

По утрам, конечно, бодрой.

В окружении любви

Чтоб сбылись твои мечты!

***

Принесут пусть лишь успех

Все твои стремления,

Я блистать во всем желаю,

Дорогая Ксения.

Счастья, крепкого здоровья,

Восхитительных событий,

Пылкой, преданной любви,

Ярких и больших открытий.

Я желаю быть всегда

Барышней шикарной,

Лучезарной, заводной

И неординарной.

***

У Ксении сегодня праздник!

Я поздравляю от души.

Желаю крепкого здоровья,

И безупречной красоты.

И этот день пройдет с улыбкой,

И будет много теплых слов.

Будь счастлива, неповторима.

И пусть хранит тебя любовь.

***

Будь милой, наша Ксения,

Как солнышко весеннее,

Всех удивляй веселостью,

Успешностью, проворностью!

Пусть будет счастье вечное

С любовью бесконечною,

Глаза блестят пусть радостно,

И жизнь проходит сладостно!

Будь милой, наша Ксения,

Как солнышко весеннее,

Всех удивляй веселостью,

Успешностью, проворностью!

Пусть будет счастье вечное

С любовью бесконечною,

Глаза блестят пусть радостно,

И жизнь проходит сладостно!

***

С именинами, милая Ксения! Наша прекрасная красавица и умница! Поздравить ее с днем ангелам хотят все, чтобы пожелать всего самого лучшего. День ангела – праздник великий, так пусть в этот день у тебя сбудутся все мечты. Счастья, любви и красоты. Чтобы душа всегда сияла, а ты чтобы горя никогда не знала. Будь весела, активна и прекрасна. Чтобы солнышко тебе светило ясно.

***

Вот и пришел твой праздник – день ангела! Ксения прекрасная — сегодня именинница. А мы уже готовы поздравлять и всего прекрасного желать. Будь еще прекрасней, милая. Будь еще счастливее, родная. Чтобы ангел твой, хранитель твой, тебя нес на крыльях счастья каждый день и каждый час. Желаем любви, красоты и успеха. Чтобы не было в жизни помех.

***

Ксению поздравляем мы сегодня! С именинами, с днем прекрасным. Чтобы в день ангела цвела ты и каждый день дарила всем улыбку. Чтобы ангел твой не дал тебе и шанса на ошибку. Чтобы дорога была светлой и удачной — именно так, а не иначе. Ты поздравления прими и позволь тебя благословить. Благословить на радость и успех, на счастье, долголетие и миллион побед.

День ангела Ксении – открытки

Церковные праздники в феврале 2021

В православном календаре на февраль 2021 мы собрали все церковные праздники.

Есть среди них и День преподобной Ксении, который приходится на 6 февраля. Это еще один повод для всех Ксений отметить день ангела.