31 января отмечается Всемирный день ювелира, а также День вдохновения искусством.

По церковному календарю верующие отмечают День Афанасия. Издавна считалось, что именно в этот день надо было избавляться от нечистой силы.

Кто празднует именины: Владимир, Дмитрий, Иларион, Ефрем, Кирилл, Ксения, Мария, Маркиян, Максим, Марк, Николай, Михаил, Оксана, Алексей, Емельян, Ефрем, Сергей.

Народные приметы на 31 января

Метель в этот день предвещает приход поздней весны.

Вороны кружат стаями высоко — мороз продержится достаточно долго.

Вороны кружат стаями — жди мощных морозов.

Что нельзя делать 31 января:

нельзя крестить мальчика;

нельзя переезжать в чужой дом;

нельзя выходить вечером из дома без надобности.

Календарь праздников на февраль

Календарь праздников в феврале пестрит разными датами, однако дополнительных выходных украинцы не получат. В частности, 14 февраля отмечают самый романтичный праздник — День Святого Валентина.

Согласно церковному календарю, 19 февраля начнется Великий пост. Также с 24 февраля по 1 марта украинцы будут отмечать Масленицу.

Подробный календарь праздников на февраль, смотрите на сайте Факты ICTV.