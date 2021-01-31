Международный день ювелира 2021: поздравления в СМС и открытках

31 января все страны отмечают Международный день ювелира. Это профессиональный праздник специалиста, который восхищает своим непревзойденным мастерством.
Профессия ювелира — одна из древнейших, поскольку люди во все времена любили носить красивые украшения.
Первые изделия создавали из самых незамысловатых материалов. Например, бусы делали из ракушек, а ожерелья создавали из клыков.
История ювелирного дела
Древняя Греция считается родиной ювелирного дела, поскольку именно здесь создали первые украшения. Современные мастера до сих пор удивляются красоте и изяществу, которыми древние греки наделили эти драгоценности.
Среди материалов часто использовали жемчуг, янтарь, а также и самоцветы. Многие дамы любили, когда верхнюю одежду расшивали мелким жемчугом.
Существует также красивая легенда о Дунстане, которого считают покровителем кузнецов и ювелиров. Однажды к нему пришел дьявол и попросил создать подкову для своего копыта.
Дунстан подковывал того настолько больно, что дьявол попросил пощады. Дунстан отпустил дьявола только когда тот дал обещание не приходить в места с подковами. С того времени подкова в доме считается оберегом от злых сил.
В этот знаменательный день важно вспомнить своих знакомых ювелиров и поздравить их с профессиональным праздником. Факты ICTV позаботились об этом и подготовили лучшие поздравления с Международным днем ювелира в стихах и открытках.
Оригинальные поздравления с Международным днем ювелира в стихах
Твоя работа филигранна и точна,
Красива и, конечно же, сложна,
Зато какой прекрасный результат:
Кольца, серьги, камушки блестят!
Желаю тебе много вдохновения,
Чтоб восхищали всех твои творения,
И помни, ты от Бога ювелир,
Пускай об этом знает целый мир!
***
С Днем ювелира поздравляю,
Желаю только процветания,
Профессия пусть принесет
Тебе достаток и признание.
Желаю творческих задумок
И в деле славном вдохновения,
Чтоб драгоценный яркий блеск
Лишь раскрывал твои умения.
***
Твои изысканны работы,
Ты удивляешь ими мир,
Так пусть исчезнут все заботы
В веселый праздник, ювелир!
В свой день красиво улыбайся,
Забудь заказы и дела,
Лишь отдыхай и наслаждайся,
Чтоб жизнь счастливою была!
***
Играет золото в витрине,
Блестит большой бриллиант в кольце,
И россыпь розовых рубинов…
Восторг, застывший на лице…
Как много дивных украшений,
Как много сказочных камней,
И как из всех этих изделий
Мне выбрать, что душе милей?
Ну кто поможет мне советом?
Как выбрать дорогой сапфир?
К тебе спешу я за ответом,
Волшебник, мастер, ювелир!
***
Броши, кольца и сережки,
Золото, простой металл,
И алмазы и сапфиры,
Даже маленький кристалл,
В каждой грани, в каждой точке,
В каждом мелком завитке
И цветы чтоб, и листочки
Ожили в вашей руке.
Чтобы — крепкое здоровье,
Творчества крутой полет.
Непременное условье —
В жизни пусть всегда везет!
***
Драгоценных дел ты мастер,
Превосходный ювелир,
Красота, изыск и роскошь, —
Главный твой ориентир.
В праздник твой я пожелаю
Вдохновения, удачи,
И от дела непременно
Максимальной лишь отдачи.
Красивые поздравления с Международным днем ювелира в открытках
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