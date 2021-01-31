Международный день ювелира 2021: поздравления в СМС и открытках

31 января все страны отмечают Международный день ювелира. Это профессиональный праздник специалиста, который восхищает своим непревзойденным мастерством.

Профессия ювелира — одна из древнейших, поскольку люди во все времена любили носить красивые украшения.

Первые изделия создавали из самых незамысловатых материалов. Например, бусы делали из ракушек, а ожерелья создавали из клыков.

История ювелирного дела

Древняя Греция считается родиной ювелирного дела, поскольку именно здесь создали первые украшения. Современные мастера до сих пор удивляются красоте и изяществу, которыми древние греки наделили эти драгоценности.

Среди материалов часто использовали жемчуг, янтарь, а также и самоцветы. Многие дамы любили, когда верхнюю одежду расшивали мелким жемчугом.

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Существует также красивая легенда о Дунстане, которого считают покровителем кузнецов и ювелиров. Однажды к нему пришел дьявол и попросил создать подкову для своего копыта.

Дунстан подковывал того настолько больно, что дьявол попросил пощады. Дунстан отпустил дьявола только когда тот дал обещание не приходить в места с подковами. С того времени подкова в доме считается оберегом от злых сил.

В этот знаменательный день важно вспомнить своих знакомых ювелиров и поздравить их с профессиональным праздником. Факты ICTV позаботились об этом и подготовили лучшие поздравления с Международным днем ювелира в стихах и открытках.

Оригинальные поздравления с Международным днем ювелира в стихах

Твоя работа филигранна и точна,

Красива и, конечно же, сложна,

Зато какой прекрасный результат:

Кольца, серьги, камушки блестят!

Желаю тебе много вдохновения,

Чтоб восхищали всех твои творения,

И помни, ты от Бога ювелир,

Пускай об этом знает целый мир!

***

С Днем ювелира поздравляю,

Желаю только процветания,

Профессия пусть принесет

Тебе достаток и признание.

Желаю творческих задумок

И в деле славном вдохновения,

Чтоб драгоценный яркий блеск

Лишь раскрывал твои умения.

***

Твои изысканны работы,

Ты удивляешь ими мир,

Так пусть исчезнут все заботы

В веселый праздник, ювелир!

В свой день красиво улыбайся,

Забудь заказы и дела,

Лишь отдыхай и наслаждайся,

Чтоб жизнь счастливою была!

***

Играет золото в витрине,

Блестит большой бриллиант в кольце,

И россыпь розовых рубинов…

Восторг, застывший на лице…

Как много дивных украшений,

Как много сказочных камней,

И как из всех этих изделий

Мне выбрать, что душе милей?

Ну кто поможет мне советом?

Как выбрать дорогой сапфир?

К тебе спешу я за ответом,

Волшебник, мастер, ювелир!

***

Броши, кольца и сережки,

Золото, простой металл,

И алмазы и сапфиры,

Даже маленький кристалл,

В каждой грани, в каждой точке,

В каждом мелком завитке

И цветы чтоб, и листочки

Ожили в вашей руке.

Чтобы — крепкое здоровье,

Творчества крутой полет.

Непременное условье —

В жизни пусть всегда везет!

***

Драгоценных дел ты мастер,

Превосходный ювелир,

Красота, изыск и роскошь, —

Главный твой ориентир.

В праздник твой я пожелаю

Вдохновения, удачи,

И от дела непременно

Максимальной лишь отдачи.

Красивые поздравления с Международным днем ювелира в открытках

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