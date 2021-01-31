Погода на 31 января 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Незначительное потепление: прогноз погоды на 31 января (КАРТА)

Прогноз погоды на воскресенье, 31 января, свидетельствует, что в Украине еще будет держаться минусовая температура.

Незначительное потепление: прогноз погоды на 31 января (КАРТА)

На Западе синоптики прогнозируют солнечную погоду, днем ​​температура воздуха поднимется до -1 градуса, а ночью опустится до -5.

В северных областях температура ночью будет немного выше — до -3 градусов, а днем ​​также будет от -1 до -3.

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На Востоке предвидится, что столбик термометра будет показывать до +5 градусов днем, а ночью до +4.

В южных областях также будет немного теплее — температура поднимется до +8.

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Погода в феврале

По предварительным прогнозам синоптиков, погода в феврале 2021 будет достаточно снежной. В отдельные дни возможен снег с дождем.

В то же время народные синоптики еще в декабре прогнозировали, что февраль может быть самым холодным месяцем зимы, и предусматривали морозы до -10… -14.

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