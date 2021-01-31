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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

День Макария Весноуказателя: какой праздник 1 февраля

1 февраля 2021 года православные христиане чтят память святого Макария Весноуказателя.

Свято 1 лютого

В народе его называли Громницей, поскольку это единственный день зимой, когда может случиться гроза.

А еще 1 февраля синоптики пристально следят за погодой.

День ангела 1 февраля празднуют: Антон, Арсений, Макар, Марк, Николай, Петр и Федор.

Народные приметы на 1 февраля

  • Морозный Макаров день — будет жаркое лето.
  • Теплая погода — первая половина лета будет дождливой.
  • На небе ни облачка — к ранней и теплой весне.
  • Метель 1 февраля — Масленица также будет с метелями.
  • В ночь на 1 февраля снятся вещие сны, многие из которых сбываются на следующий день.

Что нельзя делать 1 февраля

  • Выполнять тяжелую физическую работу.
  • Надевать черный, траурный цвет.
  • Стричь волосы.
  • Запрещено ругаться.
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Праздники в Украине в феврале 2021

В календаре на февраль 2021 будет много приятных праздников. В частности, 14 февраля все влюбленные отмечают самый романтичный праздник — День Святого Валентина.

А с 24 февраля по 1 марта православные украинцы будут праздновать Масленицу.

Фото: Pixabay

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