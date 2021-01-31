1 февраля 2021 года православные христиане чтят память святого Макария Весноуказателя.
В народе его называли Громницей, поскольку это единственный день зимой, когда может случиться гроза.
А еще 1 февраля синоптики пристально следят за погодой.
День ангела 1 февраля празднуют: Антон, Арсений, Макар, Марк, Николай, Петр и Федор.
Народные приметы на 1 февраля
- Морозный Макаров день — будет жаркое лето.
- Теплая погода — первая половина лета будет дождливой.
- На небе ни облачка — к ранней и теплой весне.
- Метель 1 февраля — Масленица также будет с метелями.
- В ночь на 1 февраля снятся вещие сны, многие из которых сбываются на следующий день.
Что нельзя делать 1 февраля
- Выполнять тяжелую физическую работу.
- Надевать черный, траурный цвет.
- Стричь волосы.
- Запрещено ругаться.
Праздники в Украине в феврале 2021
В календаре на февраль 2021 будет много приятных праздников. В частности, 14 февраля все влюбленные отмечают самый романтичный праздник — День Святого Валентина.
А с 24 февраля по 1 марта православные украинцы будут праздновать Масленицу.