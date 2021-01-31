1 февраля 2021 года православные христиане чтят память святого Макария Весноуказателя.

В народе его называли Громницей, поскольку это единственный день зимой, когда может случиться гроза.

А еще 1 февраля синоптики пристально следят за погодой.

День ангела 1 февраля празднуют: Антон, Арсений, Макар, Марк, Николай, Петр и Федор.

Народные приметы на 1 февраля

Морозный Макаров день — будет жаркое лето.

Теплая погода — первая половина лета будет дождливой.

На небе ни облачка — к ранней и теплой весне.

Метель 1 февраля — Масленица также будет с метелями.

В ночь на 1 февраля снятся вещие сны, многие из которых сбываются на следующий день.

Что нельзя делать 1 февраля

Выполнять тяжелую физическую работу.

Надевать черный, траурный цвет.

Стричь волосы.

Запрещено ругаться.