В США запустили прототип ракеты на биотопливе

31 января американская компания bluShift Aerospace запустила в космос первую коммерческую ракету на биотопливе. После нескольких неудачных попыток из-за снега Stardust таки поднялась.

Саша Дери, который изобрел биотопливо, не раскрывает тайну его состава. И он уверен, биотопливо можно получать с ферм по всему миру.

Основатель и исполнительный директор bluShift Aerospace и его команда потратили более шести лет на совершенствование формулы и разработку уникального модульного гибридного двигателя.

— Мы хотим доказать, что биотопливо может служить так же хорошо, если не лучше в некоторых случаях, чем традиционное топливо для ракет, — акцентировал Саша Дери.

Для первого запуска полезная нагрузка включала эксперимент средней школы и сплав для испытаний — нитинол, изготовленный исследовательскими лабораториями Kellogg в г. Салем, США.

— Нет ни одной службы запуска космического пространства, позволяющей выходить в космос одному или двум полезным грузам. У Uber нет космоса. Мы хотим стать службой Uber в космос, — заявили в компании.

По словам изобретателя Джо Келлогг, нитинол — это материал, который запоминает форму, используется в таких медицинских изделиях, как стенты. Также материал используется для защиты полезной нагрузки ракет от вибраций.

Учредители планируют построить целые ракеты с нитинола и сделать их более легкими и энергоэффективным.

Stardust

Stardust — это ракета, длиной всего 6 футов (почти два метра) и весом 250 кг. Поскольку запуск сравнительно дешевый и не требует высокотехнологичной инфраструктуры, как у больших ракет, космические исследования станут более доступными для большего количества людей.

Студенты, исследователи и компании смогут проводить эксперименты и тестировать продукты с большим контролем и частотой.

Источник: BBC