Календарь неофициальных праздников на 2021 год

Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат, которые важны для представителей тех или иных профессий.
Тоже самое касается таких праздников, как, к примеру, Всемирный день улыбки или Всемирный день сна. Такие праздники не отмечают на официальном уровне, но каждый из них все равно по-своему важен.
Читайте: Лунный календарь 2021 — чего нельзя делать и в какие даты
Январь
- 19 января — Всемирный день снега (третье воскресенье января)
- 20 января — День Автономной Республики Крым
- 22 января — День Соборности и Свободы Украины
- 25 января — День студента (Татьянин день)
- 25 января — Китайский Новый год (приходится на первый новый месяц первого месяца года, между 12 января и 19 февраля)
- 26 января — Всемирный день таможни
- 26 января — День работника контрольно-ревизионной службы Украины
- 26 января — Международный день без интернета (последнее воскресенье января)
- 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста
- 29 января — День памяти героев Крут
- 31 января — Международный день ювелира
Февраль
- 2 февраля — День сурка
- 6 февраля — Международный день бармена
- 9 февраля — Международный день стоматолога
- 13 февраля — Всемирный день радио
- 14 февраля — День святого Валентина (День всех влюбленных)
- 14 февраля — День компьютерщика
- 15 февраля — Международный день онкобольного ребенка, а также День чествование участников боевых действий на территории других государств
- 17 февраля — День спонтанного проявления доброты
- 20 февраля — Всемирный день социальной справедливости, День Героев Небесной Сотни
- 21 февраля — Международный день родного языка
- 28 февраля — День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины
Март
- 1 марта — Всемирный день комплимента
- 3 марта — Всемирный день писателя
- 9 марта — Всемирный день диджея
- 15 марта — День защиты прав потребителей
- 15 марта — Всемирный день сна (третья пятница марта)
- 20 марта — Международный день счастья
- 21 марта — Всемирный день поэзии
- 22 марта — День таксиста
- 25 марта — День Службы безопасности Украины
- 27 марта — Всемирный день театра
Апрель
- 1 апреля — День смеха (День дурака)
- 4 апреля — Международный день интернета
- 7 апреля — Всемирный день здоровья
- 12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики
- 15 апреля — День работников уголовного розыска Украины
- 17 апреля — День работников пожарной охраны Украины
- 18 апреля — День основания Общества Красного Креста в Украине
- 18 апреля — Международный день цирка (третья суббота апреля)
- 22 апреля — Международный день секретаря (среда последней полной недели апреля)
- 23 апреля — Всеукраинский день психолога
- 25 апреля — Международный день ветеринарного врача (последняя суббота апреля)
- 29 апреля — Международный день танца
- 30 апреля — День пограничника
Май
- 10 мая — День матери (второе воскресенье мая)
- 15 мая — Международный день семей
- 16 мая — День науки в Украине (третья суббота мая), День Европы в Украине (третья суббота мая)
- 20 мая — День банковских работников, Всемирный день метролога
- 21 мая — Всемирный день вышиванки (третий четверг мая)
- 23 мая — День морской пехоты Украины
- 24 мая — День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры
- 29 мая — Международный день миротворцев ООН
30 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины (последняя суббота мая)
- 31 мая — Всемирный день без табака
Июнь
- 1 июня — Международный день детей (День защиты детей)
- 6 июня — День журналиста в Украине
- 9 июня — Международный день друзей
- 14 июня — Международный день блогера
- 21 июня — День медицинского работника (третье воскресенье июня)
- 25 июня — День таможенной службы Украины
- 27 июня — Международный день рыболовства
- 28 июня — День молодежи Украины (последнее воскресенье июня)
Июль
- 1 июля — День архитектуры Украины
- 2 июля — Международный день спортивного журналиста
- 4 июля — День Национальной полиции Украины
- 6 июля — Всемирный день поцелуя
- 12 июля — День рыбака (второе воскресенье июля)
- 11 июля — Всемирный день шоколада
- 16 июля — День бухгалтера Украины
- 26 июля — День системного администратора
Август
- 1 августа — День инкассатора
- 2 августа — День Воздушных сил ВСУ (первое воскресенье августа)
- 9 августа — День строителя (второе воскресенье августа)
- 19 августа — Всемирный день фотографии
- 23 августа — День Государственного флага Украины
- 29 августа — День авиации Украины (последняя суббота августа)
- 30 августа — День шахтера (последнее воскресенье августа)
Сентябрь
- 1 сентября — День знаний
- 9 сентября — Международный день красоты
- 12 сентября — День украинского кино (вторая суббота сентября), День физкультуры и спорта
- 13 сентября — День танкиста в Украине (второе воскресенье сентября)
- 13 сентября — День программиста
- 17 сентября — День спасателя Украины
- 21 сентября — Международный день мира
- 22 сентября — Всемирный день без автомобиля
- 26 сентября — Всемирный день контрацепции
- 27 сентября — Всемирный день туризма
- 30 сентября — Всеукраинский день библиотек
Октябрь
- 1 октября — Международный день музыки, Международный день пожилых людей
- 2 октября — Всемирный день улыбки (первая пятница октября)
- 4 октября — Всемирный день животных
- 5 октября — Международный день врача (первый понедельник октября)
- 8 октября — День юриста Украины
- 10 октября — День работников стандартизации и метрологии в Украине
- 16 октября — День Шефа
- 18 октября — День работников пищевой промышленности (третье воскресенье октября)
- 25 октября — День автомобилиста (последнее воскресенье октября)
- 31 октября — Хэллоуин
Ноябрь
- 1 ноября — Международный день вегана
- 3 ноября — День ракетных войск и артиллерии Украины
- 9 ноября — День украинской письменности и языка
- 11 ноября — Всемирный день шоппинга
- 13 ноября — Международный день слепых
- 16 ноября — День работников радио, телевидения и связи
- 17 ноября — Международный день студентов
- 19 ноября — Международный день мужчин
- 21 ноября — День Достоинства и Свободы
- 21 ноября — Всемирный день телевидения
- 21 ноября — День десантно-штурмовых войск ВСУ
- 27 ноября — Черная пятница (последняя пятница ноября)
- 30 ноября — Всемирный день животных
Декабрь
- 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом
- 3 декабря — Международный день людей с инвалидностью
- 4 декабря — День объятий
- 5 декабря — День работников статистики
- 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины
- 7 декабря — Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине
- 8 декабря — День благотворительности
- 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией
- 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
- 15 декабря — Международный день чая
- 22 декабря — День энергетика и День дипломатической службы Украины
- 24 декабря — День работников архивных учреждений Украины
- 28 декабря — Международный день кино
Государственные праздники в 2021 году
Календарь праздников на 2021 год в Украине будет насыщенным. Начнется год с нескольких дополнительных выходных на новогодние праздники. Всего в 2021 году украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать — 115.
В календаре на 2021 год будет более десятка официальных праздничных дней.