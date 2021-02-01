Погода на неделю в Украине с 2 февраля 2021 по 5 февраля 2021

Погода на неделю в Украине с 2 февраля по 6 февраля предполагается с осадками.

Во вторник, 2 февраля, на всей территории страны синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и морозы.

В западных и северных областях днем столбики термометров будут показывать от +4°С до -6°С, ночью — от -1°С до -12°С.

В центральных и восточных областях предполагается днем от +7°С до -5°С, а ночью — от +5°С до -7°С.

На Юге температура воздуха поднимется до +8°С.

В среду, 3 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

В западных, центральных и восточных областях синоптики прогнозируют осадки. Днем столбики термометров будут показывать до -1°С, а ночью — -9°С.

На Востоке и Юге температурные показатели будут выше, а дождей с мокрым снегом не предвидится. Днем воздух прогреется до +8°С, а ночью — до +4°С.

В четверг, 4 февраля, на Западе, Севере и Центре будет мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем от 0°С до +9°С, ночью — от +5°С до -2°С.

В восточных и южных областях будет предусматриваться днем от +3°С до +9°С, а ночью — от +1°С до +4°С.

В пятницу, 5 февраля, почти на всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей, будет облачно с прояснениями.

Днем на Западе столбики термометров будут показывать от +8°С до -4°С, ночью — от +4°С до -8°С. На Севере буду морозы, температура воздуха опустится днем до -12°С, а ночью до -15°С.

В центральных, южных и восточных областях температура воздуха составит днем до -6°С, а ночью до -7°С.

Погода на февраль

Погода в феврале 2021 года будет достаточно снежной. В отдельные дни возможен снег с дождем.

Минимальные -9°С возможные ночью в середине февраля, а дневная температура будет колебаться в диапазоне — от -3°С до +2°С.

В то же время народные синоптики еще в декабре прогнозировали, что февраль может быть холодным месяцем зимы, и предусматривали морозы до -10°С и -14°С.