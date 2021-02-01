Нанотехнологический стартап Neuralink предпринимателя Илона Маска, который разрабатывает интерфейс для подключения мозга к компьютеру, успешно имплантировал в мозг обезьяны чип — после этого она якобы стала способна играть в видеоигры с помощью “силы мысли”.

Об этом бизнесмен Илон Маск сообщил во время общения в чате в приложении Clubhouse.

— У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего ума, — сказал предприниматель.

Маск отметил, что вживленный имплант незаметен, а обезьяна “счастливая”. Также он пообещал в ближайшее время показать видео с обезьянами, которые играют в видеоигры.

В компании Neuralink рассчитывают на то, что впоследствии испытуемые обезьяны будут играть друг с другом в интеллектуальный пинг-понг.

По словам Маска, эта технология поможет людям, которые получили травмы мозга и позвоночника, компенсировать упущенные возможности с помощью имплантированного чипа.

Neuralink — американская компания, которая занимается разработкой мозговых имплантатов. Созданная при участии Илона Маска компания начала свою деятельность в 2016 году, она была представлена ​​общественности в марте 2017 года.

Компания работает над нейроинтерфейсом, который сможет помочь людям с поражениями нервной системы обойти наложенные ограничения человеческой природы: двигаться после травмы позвоночника или видеть и слышать несмотря на повреждения головного мозга.

SpaceX

Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с рекордным количеством спутников в рамках миссии Transporter-1.

На борту ракеты находились 143 спутника: 133 коммерческих и государственных спутника, а также 10 аппаратов Starlink.