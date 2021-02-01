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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Паспорта из приложения Дія принимают в 10 аэропортах Украины

Уже в 10-ти аэропортах Украины можно пользоваться электронной копией документов в приложении Дія для внутренних рейсов.

Додаток Дія

По данным пресс-службы сервиса, эту услугу официально запустили только три дня назад, однако уже 20% пассажиров воспользовались электронными паспортами.

Какие аэропорты принимают паспорта в Дії

  • Борисполь;
  • Киев;
  • Одесса;
  • Львов имени Даниила Галицкого;
  • Харьков;
  • Запорожье;
  • Николаев
  • Ивано-Франковск;
  • Херсон;
  • Днепропетровск.

В Украине с 2020 года действуют электронные версии документов, в частности паспорта, которые доступны в мобильном приложении Дія.

Благодаря этому нововведению не нужно носить с собой бумажный вариант документов, достаточно лишь один раз загрузить приложение.

Все соцучреждения объединят в Дії

В Украине подписали указ о развитии социальных услуг и внедрение контроля за соблюдением качественных стандартов в этой сфере.

Правительство страны планирует создать Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Информацию о гражданах предлагают внести в приложение Дія. Создание реестра обусловлено пожаром в доме пожилых людей в Харькове.

Источник: Дія

Фото: Минцифра

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