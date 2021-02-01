Уже в 10-ти аэропортах Украины можно пользоваться электронной копией документов в приложении Дія для внутренних рейсов.
По данным пресс-службы сервиса, эту услугу официально запустили только три дня назад, однако уже 20% пассажиров воспользовались электронными паспортами.
Какие аэропорты принимают паспорта в Дії
- Борисполь;
- Киев;
- Одесса;
- Львов имени Даниила Галицкого;
- Харьков;
- Запорожье;
- Николаев
- Ивано-Франковск;
- Херсон;
- Днепропетровск.
В Украине с 2020 года действуют электронные версии документов, в частности паспорта, которые доступны в мобильном приложении Дія.
Благодаря этому нововведению не нужно носить с собой бумажный вариант документов, достаточно лишь один раз загрузить приложение.
Все соцучреждения объединят в Дії
В Украине подписали указ о развитии социальных услуг и внедрение контроля за соблюдением качественных стандартов в этой сфере.
Правительство страны планирует создать Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Информацию о гражданах предлагают внести в приложение Дія. Создание реестра обусловлено пожаром в доме пожилых людей в Харькове.
Источник: Дія
Фото: Минцифра