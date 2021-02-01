В понедельник, 1 февраля, синоптики прогнозируют сложные погодные условия почти на всей территории Украины, а также снижение температуры в среднем на 3-5 градусов.
В частности, снегопады, мокрый снег и гололед ожидаются в большинстве центральных, северных и западных регионов, а дожди и порывы ветра до 15-20 м/с – в южных и восточных областях.
На дорогах страны, кроме юго-восточной части, гололедица — это І уровень опасности.
Минимальные -13 ожидаются ночью на севере, однако днем потеплеет до -1 -5.
На Западе прогнозируют от 0 до 5 градусов мороза.
В Центре — от -1 до +9, на Востоке в диапазоне +7 +9.
Теплее всего на Юге — от +5 до +12.
Погода в феврале 2021
По прогнозам Укргидрометцентра, средняя месячная температура в феврале предполагается в диапазоне от -3 до +1.
Относительно осадков, то их месячное количество ожидается 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области — до 73-110 мм, что в пределах средних многолетних значений.