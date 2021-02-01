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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Снегопады и похолодание: прогноз погоды на 1 февраля (КАРТА)

В понедельник, 1 февраля, синоптики прогнозируют сложные погодные условия почти на всей территории Украины, а также снижение температуры в среднем на 3-5 градусов.

Погода ICTV

В частности, снегопады, мокрый снег и гололед ожидаются в большинстве центральных, северных и западных регионов, а дожди и порывы ветра до 15-20 м/с – в южных и восточных областях.

На дорогах страны, кроме юго-восточной части, гололедица — это І уровень опасности.

Минимальные -13 ожидаются ночью на севере, однако днем ​​потеплеет до -1 -5.

На Западе прогнозируют от 0 до 5 градусов мороза.

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В Центре — от -1 до +9, на Востоке в диапазоне +7 +9.

Теплее всего на Юге — от +5 до +12.

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По прогнозам Укргидрометцентра, средняя месячная температура в феврале предполагается в диапазоне от -3 до +1.

Относительно осадков, то их месячное количество ожидается 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области — до 73-110 мм, что в пределах средних многолетних значений.

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