Ретроградный Меркурий 2021: дата и чего ожидать

Астрологи установили, что ретроградный Меркурий в 2021 году будет не менее бурным, чем в знаковом 2020.

Ретроградность Меркурия — это не только фраза, ставшая популярным мемом в соцсетях, но и нелегкие периоды в жизни каждого из нас.

Когда ожидать ретроградного Меркурия в 2021 году — рассказывают Факты ICTV.

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Ретроградный Меркурий 2021 — дата

В новом 2021 году Меркурий будет ретроградным целых три раза:

30 января — 21 февраля;

30 мая — 23 июня;

27 сентября — 18 октября.

В эти периоды люди столкнутся с немалыми материальными и финансовыми трудностями.

В то же время не стоит планировать помолвку, свадьбу, крестины и другие важные даты — Меркурий воспользуется возможностью, и праздник может быть испорчен.

Астрологи предостерегают — следует избегать участия в аферах и нечестных делах, а также отказаться от сплетен и обсуждений друзей и знакомых.

То же самое касается и новых отношений — не стоит идеализировать партнера и опережать приятные события в личной жизни.

Главное правило ретроградного Меркурия в 2021 — плыви по течению и не заостряй сложившихся обстоятельств.

Что такое ретроградный Меркурий?

Астрологи установили, что каждая из планет может двигаться директно и ретроградно. Директное движение — это классическое движение, когда планета движется по собственной траектории и не сбивается с общей картины небосвода.

Однако жители Земли нередко могут наблюдать изменения в траектории тех или иных планет: они могут останавливаться и менять движение в обратном направлении. Именно этот процесс и называют ретроградным.

В то же время ученые утверждают: ретроградности планет не существует, и все, что связано со странным движением планет, является обычной оптической иллюзией.