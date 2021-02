Китайская корпорация Xiaomi анонсировала устройство, которое сможет заряжать гаджеты в радиусе нескольких метров дистанционно, без кабелей и подставок.

Mi Air Charge сконструирован в форме коробки с пятью фазовыми антеннами для обнаружения устройства и 144 антеннами для передачи миллиметровых волн. Cтанция сможет заряжать несколько устройств одновременно с мощностью в 5 ватт на каждое.

Совместимые смартфоны будут оснащаться 14 антеннами, которые будут принимать волны от Mi Air Charge. Дальше энергия будет превращаться в электрическую.

В компании отметили, Mi Air Charge сможет заряжать не только телефоны, но и другие устройства — часы, колонки и тому подобное.

