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Факты / Lifestyle
Анастасія Керпань |

Xiaomi представила технологию, которая сможет заряжать телефоны на расстоянии

Китайская корпорация Xiaomi анонсировала устройство, которое сможет заряжать гаджеты в радиусе нескольких метров дистанционно, без кабелей и подставок.

Xiaomi представила технологию, которая сможет заряжать телефоны на расстоянии

Mi Air Charge сконструирован в форме коробки с пятью фазовыми антеннами для обнаружения устройства и 144 антеннами для передачи миллиметровых волн. Cтанция сможет заряжать несколько устройств одновременно с мощностью в 5 ватт на каждое.

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— Представьте, вы идете по комнате, а телефон автоматически начинает заряжаться. Мы делаем это возможным уже сегодня, представив технологию Mi Air Charge, — рассказывают в компании.

Совместимые смартфоны будут оснащаться 14 антеннами, которые будут принимать волны от Mi Air Charge. Дальше энергия будет превращаться в электрическую.

В компании отметили, Mi Air Charge сможет заряжать не только телефоны, но и другие устройства — часы, колонки и тому подобное.

Точная дата появления устройства в свободной продаже пока не известна. Ни одна из заявленных новинок Xiaomi не будет поддерживать эту технологию.

Xiaomi в черном списке

Правительство США обновило черный список компаний и добавило туда Xiaomi, а также еще 8 компаний КНР. Так, Штаты расширили перечень компаний, в чьи акции будет запрещено вкладывать средства американским инвесторам.

Подробнее о санкциях США читайте на сайте Факты ICTV.

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