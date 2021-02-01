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Как перенести переписку WhatsApp в Telegram — пошаговая инструкция
Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |
Как перенести переписку WhatsApp в Telegram — пошаговая инструкция

Как перенести переписку WhatsApp в Telegram — пошаговая инструкция

Легкий способ, как перенести переписку WhatsApp в Telegram, и что для этого необходимо сделать — читайте на Фактах ICTV.

Открываем приложение WhatsApp

Открываем меню смартфона и находим WhatsApp.

Как перенести переписку WhatsApp в Telegram — инструкция

Находим нужный чат

Не открывая выбранный диалог, тянем его влево.

Как перенести переписку WhatsApp в Telegram — инструкция

Готовим экспорт чата

В предложенном меню (Еще и Архивировать) выбираем Еще. Потом — Экспорт чата.

Как перенести переписку WhatsApp в Telegram — инструкция

Сохраняем медиа

Перед началом экспорта можно будет выбрать, будет ли он включать перенесение медиафайлов чат.

Как перенести переписку WhatsApp в Telegram — инструкция

После завершения экспорта на экране появится меню Поделиться. Выбираем приложение Telegram.

Завершаем экспорт чата

Выбираем нужную нам беседу, нажимаем на нее, ожидаем выполнения действия. Готово!

Как перенести переписку WhatsApp в Telegram — инструкция

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