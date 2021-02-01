Как перенести переписку WhatsApp в Telegram — инструкция

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Как перенести переписку WhatsApp в Telegram — пошаговая инструкция
Легкий способ, как перенести переписку WhatsApp в Telegram, и что для этого необходимо сделать — читайте на Фактах ICTV.
Открываем приложение WhatsApp
Открываем меню смартфона и находим WhatsApp.
Находим нужный чат
Не открывая выбранный диалог, тянем его влево.
Готовим экспорт чата
В предложенном меню (Еще и Архивировать) выбираем Еще. Потом — Экспорт чата.
Сохраняем медиа
Перед началом экспорта можно будет выбрать, будет ли он включать перенесение медиафайлов чат.
После завершения экспорта на экране появится меню Поделиться. Выбираем приложение Telegram.
Завершаем экспорт чата
Выбираем нужную нам беседу, нажимаем на нее, ожидаем выполнения действия. Готово!