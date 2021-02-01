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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

День сурка: какой праздник 2 февраля

2 февраля отмечается Всемирный день гавайской гитары, Всемирный день водно-болотных угодий и День осведомленности про ревматоидный артрит.

День сурка: какой праздник 2 февраля

В США 2 февраля отмечают День сурка.

Православная церковь 2 февраля чтит память святого Евфимия Великого.

Именины 2 февраля празднуют Инна, Римма, Лаврентий, Артем, Павел и Захар.

Народные приметы на 2 февраля

  • какой погода будет, такая будет и на Масленицу;
  • началась метель — продлится всю неделю.
  • солнце — к красной весне, пасмурно — к затяжным морозов, ветрено — к сырому году;
  • в этот день потерять рукавицу — к бедности, поранить руку — к болезни близкого человека.
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Календарь праздников на февраль 2021

Что нельзя делать 2 февраля

  • нельзя поднимать с пола мелкие монеты;
  • нельзя петь после захода солнца;
  • нельзя перебирать крупу.

Календарь праздников на 2021 год

В течение года украинцы будут праздновать ряд церковных праздников.

Среди них один из главных — Пасха.

Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.

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