2 февраля отмечается Всемирный день гавайской гитары, Всемирный день водно-болотных угодий и День осведомленности про ревматоидный артрит.
В США 2 февраля отмечают День сурка.
Православная церковь 2 февраля чтит память святого Евфимия Великого.
Именины 2 февраля празднуют Инна, Римма, Лаврентий, Артем, Павел и Захар.
Народные приметы на 2 февраля
- какой погода будет, такая будет и на Масленицу;
- началась метель — продлится всю неделю.
- солнце — к красной весне, пасмурно — к затяжным морозов, ветрено — к сырому году;
- в этот день потерять рукавицу — к бедности, поранить руку — к болезни близкого человека.
Что нельзя делать 2 февраля
- нельзя поднимать с пола мелкие монеты;
- нельзя петь после захода солнца;
- нельзя перебирать крупу.
Календарь праздников на 2021 год
В течение года украинцы будут праздновать ряд церковных праздников.
Среди них один из главных — Пасха.
Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.