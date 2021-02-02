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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

22 авиасообщения под запретом: SkyUp обновила маршруты

Госавиаслужба запретила компании SkyUp совершать сразу 22 маршрута из-за отсутствия свободной квоты. Но в то же время воздушная служба открыла пять новых рейсов.

22 авиасообщения под запретом: SkyUp обновила маршруты

SkyUp разрешили строить маршруты из Киева в Эйндховен (Нидерланды), Манчестер (Великобритания), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия), Мюнхен (Германия). Рейсы будут выполнять два-три раза в неделю.

Также украинская авиакомпания будет чаще летать в Берлин (семь раз в неделю). Вместо этого ей отменили маршруты из Киева в Брюссель и из Одессы в Баку.

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Также госавиаслужба запретила SkyUp семь сообщений из Киева, пять — со Львова, четыре — из Харькова и три — из Запорожья и Одессы.

Список рейсов, права на которые отменили:

  • Киев-Бухарест
  • Киев-Дортмунд
  • Киев-Пиза
  • Киев-Рига
  • Киев-Осло
  • Киев-Турин
  • Киев-Шарджа
  • Львов-Будапешт
  • Львов-Гданьск
  • Львов-Дубай
  • Львом-Рим
  • Львов-Шарджа
  • Одесса-Римини
  • Одесса-Ираклион
  • Одесса-Ламеция-Терме
  • Харьков-Варшава
  • Харьков-Дубай
  • Харьков-Ламеция-Терме
  • Харьков-Шарджа
  • Запорожье-Афины
  • Запорожье-Римини
  • Запорожье-Шарджа

SkyUp обновила правила перевозки ручной клади

В этом году авиакомпания SkyUp обновила правила перевозки ручной клади.

Максимальный вес одного места ручной клади увеличат с 7 до 9 кг.

Ноутбук, мужскую или женскую сумку, верхнюю одежду, зонтик, книгу, которые можно было бесплатно брать на борт, по новым правилам теперь нужно класть в сумку или чемодан с ручной кладью.

Источник: Avianews

Фото: SkyUp 

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