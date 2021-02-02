22 авиасообщения под запретом: SkyUp обновила маршруты

Госавиаслужба запретила компании SkyUp совершать сразу 22 маршрута из-за отсутствия свободной квоты. Но в то же время воздушная служба открыла пять новых рейсов.

SkyUp разрешили строить маршруты из Киева в Эйндховен (Нидерланды), Манчестер (Великобритания), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия), Мюнхен (Германия). Рейсы будут выполнять два-три раза в неделю.

Также украинская авиакомпания будет чаще летать в Берлин (семь раз в неделю). Вместо этого ей отменили маршруты из Киева в Брюссель и из Одессы в Баку.

Также госавиаслужба запретила SkyUp семь сообщений из Киева, пять — со Львова, четыре — из Харькова и три — из Запорожья и Одессы.

Список рейсов, права на которые отменили:

Киев-Бухарест

Киев-Дортмунд

Киев-Пиза

Киев-Рига

Киев-Осло

Киев-Турин

Киев-Шарджа

Львов-Будапешт

Львов-Гданьск

Львов-Дубай

Львом-Рим

Львов-Шарджа

Одесса-Римини

Одесса-Ираклион

Одесса-Ламеция-Терме

Харьков-Варшава

Харьков-Дубай

Харьков-Ламеция-Терме

Харьков-Шарджа

Запорожье-Афины

Запорожье-Римини

Запорожье-Шарджа

SkyUp обновила правила перевозки ручной клади

В этом году авиакомпания SkyUp обновила правила перевозки ручной клади.

Максимальный вес одного места ручной клади увеличат с 7 до 9 кг.

Ноутбук, мужскую или женскую сумку, верхнюю одежду, зонтик, книгу, которые можно было бесплатно брать на борт, по новым правилам теперь нужно класть в сумку или чемодан с ручной кладью.

Источник: Avianews

Фото: SkyUp