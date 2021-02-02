22 авиасообщения под запретом: SkyUp обновила маршруты

Госавиаслужба запретила компании SkyUp совершать сразу 22 маршрута из-за отсутствия свободной квоты. Но в то же время воздушная служба открыла пять новых рейсов.
SkyUp разрешили строить маршруты из Киева в Эйндховен (Нидерланды), Манчестер (Великобритания), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия), Мюнхен (Германия). Рейсы будут выполнять два-три раза в неделю.
Также украинская авиакомпания будет чаще летать в Берлин (семь раз в неделю). Вместо этого ей отменили маршруты из Киева в Брюссель и из Одессы в Баку.
Также госавиаслужба запретила SkyUp семь сообщений из Киева, пять — со Львова, четыре — из Харькова и три — из Запорожья и Одессы.
Список рейсов, права на которые отменили:
- Киев-Бухарест
- Киев-Дортмунд
- Киев-Пиза
- Киев-Рига
- Киев-Осло
- Киев-Турин
- Киев-Шарджа
- Львов-Будапешт
- Львов-Гданьск
- Львов-Дубай
- Львом-Рим
- Львов-Шарджа
- Одесса-Римини
- Одесса-Ираклион
- Одесса-Ламеция-Терме
- Харьков-Варшава
- Харьков-Дубай
- Харьков-Ламеция-Терме
- Харьков-Шарджа
- Запорожье-Афины
- Запорожье-Римини
- Запорожье-Шарджа
SkyUp обновила правила перевозки ручной клади
В этом году авиакомпания SkyUp обновила правила перевозки ручной клади.
Максимальный вес одного места ручной клади увеличат с 7 до 9 кг.
Ноутбук, мужскую или женскую сумку, верхнюю одежду, зонтик, книгу, которые можно было бесплатно брать на борт, по новым правилам теперь нужно класть в сумку или чемодан с ручной кладью.
Источник: Avianews
Фото: SkyUp