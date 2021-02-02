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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Сурок Тимка спрогнозировал раннюю весну

В Харьковской области сурок-предсказатель Тимка III спрогнозировал, что весна в Украину придет через шесть недель.

Сурок Тимка спрогнозировал раннюю весну

Сурка разбудили 2 февраля в поселке Гайдары Харьковской области. Зверь проснулся после зимней спячки и не смог увидеть свою тень по причине того, что в этот день облачная погода.

Традиция будить сурка для предсказания наступления весны совсем недавно появилась в Украине. В США День сурка — национальный праздник, который ежегодно отмечают 2 февраля.

Считается, что именно 2 февраля нужно наблюдать за поведением сурка. Таким образом можно предсказать, когда будет весна.

Предсказание сурка Тимка 2020

В 2020 году в Харькове сурок Тимка III, который живет в селе Гайдары предсказал приход весны в 2020 году.

После предсказаний зверю подарили букет из моркови и яблок размером с самого предсказателя.

Фото: Pixabay

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