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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

День ангела Инны 2021: поздравления в СМС

День ангела Инны отмечают несколько раз в год, в том числе 2 февраля.

День ангела Инны 2021: поздравления в СМС

Имя Инна происходит из латинского языка и означает бурная.. Обычно девушки с этим именем очень изящные, чувственные и добрые.

Не забудьте поздравить своих подруг, родных и знакомых с их днем ангела!

Поздравления в СМС

*****

Сегодня твой светлый праздник, именины,
Наилучшие пожелания тебе, Инна,
Пусть яркая звезда твой путь освещает,
Пускай удача рядышком шагает.

*****

Поздравляем, тебя, Инна,
Не проходит жизнь пусть мимо,
Ты бери от жизни все,
А потом еще, еще!

*****

Дорогая Инночка, сердечно
Поздравляю в этот час тебя.
Наша жизнь так быстротечна,
Пусть же будет больше в ней тепла!

*****

Любви неземной,
Красоты нереальной,
А жизни такой,
Как и ты — идеальной!
Пусть будет всегда
Для веселья причина,
И светит звезда
Для тебя, наша Инна!

*****

Сегодня праздник Инны,
Летят к ней поздравления,
Желаю жизни дивной,
Наполненной везением!

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Фото: Pixabay

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