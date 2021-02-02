День ангела Инны отмечают несколько раз в год, в том числе 2 февраля.

Имя Инна происходит из латинского языка и означает бурная.. Обычно девушки с этим именем очень изящные, чувственные и добрые.

Не забудьте поздравить своих подруг, родных и знакомых с их днем ангела!

Поздравления в СМС

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Сегодня твой светлый праздник, именины,

Наилучшие пожелания тебе, Инна,

Пусть яркая звезда твой путь освещает,

Пускай удача рядышком шагает.

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Поздравляем, тебя, Инна,

Не проходит жизнь пусть мимо,

Ты бери от жизни все,

А потом еще, еще!

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Дорогая Инночка, сердечно

Поздравляю в этот час тебя.

Наша жизнь так быстротечна,

Пусть же будет больше в ней тепла!

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Любви неземной,

Красоты нереальной,

А жизни такой,

Как и ты — идеальной!

Пусть будет всегда

Для веселья причина,

И светит звезда

Для тебя, наша Инна!

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Сегодня праздник Инны,

Летят к ней поздравления,

Желаю жизни дивной,

Наполненной везением!

Читайте Календарь праздников на февраль 2021

Православные праздники в феврале

В православном календаре на февраль 2021 года есть только один большой праздник – Сретение Господне, который всегда отмечают 15 февраля.

Это один из девяти двунадесятых непереходящих праздников, то есть с неизменной датой. При этом в последний месяц зимы не будет официальных праздников и дополнительных выходных.

Детальное календарь церковных праздников на февраль 2021 смотрите на Фактах ICTV.