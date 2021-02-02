День ангела Инны отмечают несколько раз в год, в том числе 2 февраля.
Имя Инна происходит из латинского языка и означает бурная.. Обычно девушки с этим именем очень изящные, чувственные и добрые.
Не забудьте поздравить своих подруг, родных и знакомых с их днем ангела!
Поздравления в СМС
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Сегодня твой светлый праздник, именины,
Наилучшие пожелания тебе, Инна,
Пусть яркая звезда твой путь освещает,
Пускай удача рядышком шагает.
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Поздравляем, тебя, Инна,
Не проходит жизнь пусть мимо,
Ты бери от жизни все,
А потом еще, еще!
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Дорогая Инночка, сердечно
Поздравляю в этот час тебя.
Наша жизнь так быстротечна,
Пусть же будет больше в ней тепла!
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Любви неземной,
Красоты нереальной,
А жизни такой,
Как и ты — идеальной!
Пусть будет всегда
Для веселья причина,
И светит звезда
Для тебя, наша Инна!
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Сегодня праздник Инны,
Летят к ней поздравления,
Желаю жизни дивной,
Наполненной везением!
Православные праздники в феврале
В православном календаре на февраль 2021 года есть только один большой праздник – Сретение Господне, который всегда отмечают 15 февраля.
Это один из девяти двунадесятых непереходящих праздников, то есть с неизменной датой. При этом в последний месяц зимы не будет официальных праздников и дополнительных выходных.
Детальное календарь церковных праздников на февраль 2021 смотрите на Фактах ICTV.