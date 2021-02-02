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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Google выплатит $3,8 млн по делу о дискриминации по половому признаку

Компания Google выплатит $3,8 млн для урегулирования дела о дискриминации при найме на работу и оплате труда сотрудников.

Google выплатит $3,8 млн по делу о дискриминации по половому признаку

Во время проверки установили, что сотрудники мужского и женского пола, которые занимали должности программных инженеров в нескольких подразделениях компании, получали неодинаковые зарплаты.

— Во время плановой оценки соответствия обнаружили неравенство в оплате труда женщин-служащих, занимающих должности инженеров по разработке программного обеспечения на своих предприятиях в Маунтин-Вью, Сиэтле и Киркленде, штат Вашингтон.

Агентство также выявило различия в нормах приема на работу, которые ставили в невыгодное положение женщин и азиатских кандидатов на должности инженеров по разработке программного обеспечения в офисах Google в Сан-Франциско, Саннивейл и Киркленде, — отметили в Министерстве труда США.

В ведомстве также сообщили о расовой и гендерной дискриминации при трудоустройстве.

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В результате сторонам удалось достичь мирового соглашения, согласно которому Google выплатит более $3,8 млн  более 5,5 тысячи нынешних сотрудников и искателей вакансий.

Из этих средств выделят сумма в размере $1,25 миллиона, чтобы в течение следующих пяти лет скорректировать уровень заработной платы программных инженеров в Вашингтоне, Калифорнии и Нью-Йорке.

Сотрудники Google не вернутся в офис до сентября. И после возвращения работники могут часть рабочей недели проводить, работая удаленно.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи сказал, что компания протестирует идею гибкой рабочей недели, при которой сотрудники будут работать не менее трех дней в неделю в офисе и дома остальное время.

Источник: Министерство труда США

Фото: Depositphotos

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