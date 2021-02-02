Пользователи iPhone смогут разблокировать телефон, не снимая маски

Компания Apple выпустила первую бета-версию iOS 14.5, которая позволяет разблокировать iPhone через Face ID, не снимая маски.

Обновление функционирует у тех владельцев iPhone, которые также носят Apple Watch. Работает оно по следующей схеме: когда часы разблокированы, человеку нужно посмотреть на свой iPhone. Сразу после чего на Apple Watch придет оповещение об успешной разблокировке телефона.

Также с помощью этой функции можно будет заблокировать свой гаджет через Apple Watch. Но другие действия, связанные с разблокировкой телефона через Face ID (как подтверждение покупки в App Store) — невозможны.

Apple ранее пыталась решить проблему разблокирования телефона, учитывая необходимость постоянного использования маски.

В мае прошлого года компания выпустила iOS, которая давала возможность Face ID распознавать маску на лице и открывать на экране поле для ввода пароля. Но на практике эта идея была неудачной, ведь пользователи долго ждали разблокировки гаджета.

Из других функций в новом обновлении iOS 14.5 есть обеспечивание поддержки Xbox Series S/X и PlayStation 5 для iPhone и iPad. А еще она предоставляет расширенную возможность для физических тренировок Apple Fitness+. Так, после установки обновления программа Fitness может передавать аудио и видео тренировок.

Пользователи iOS 14 смогут запретить отслеживание своих данных

Недавно Apple объявила о новой функции iOS 14, которая позволит пользователям запрещать сбор персональной информации.

Такая функция уже присутствует в iOS 14, но раньше имела лишь рекомендательный характер. В будущем компания Apple планирует сделать такую ​​меру пресечения обязательной.