Роботов Boston Dynamics научили собирать мусор, сажать цветы и рисовать мелом

Компания Boston Dynamics усовершенствовала роботов Spot. Теперь кроме ног и камеры, он имеет руки, с помощью которых может делать мелкую работу.

Робот Spot может убирать снег на улице, открывать двери, осуществлять манипуляции с выключателями и регуляторами, собирать мусор, ухаживать за садом и рисовать мелом.

В Boston Dynamics отметили, что движения рук, кисти и тела координируют, что позволяет упрощать различные манипуляций и расширить возможности действий.

Все действия робота можно будет запрограммировать с помощью нового API для мобильных манипуляций, поддерживает автономность и пользовательские программы, а также через планшет, который позволяет пользователям делать удаленные операции.

Работы Boston Dynamics

Американская компания Boston Dynamics показала новое достижение своих знаменитых роботов. Человекоподобный Atlas, робопес Spot и птица-робот Handle танцуют вместе под хит 1962 года Do You Love Me группы The Contours.

Также работы могут показывать под любимую многими мелодию впечатляющие трюки и синхронно двигаться.