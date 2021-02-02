SpaceX отправит в космос первую в мире полностью коммерческую миссию Inspiration 4. На борту ракеты Falcon 9 полетит экипаж, полностью состоящий из гражданских лиц.
Команда будет состоять из четырех человек, один из которых — основатель миссии Джаред Айзекман.
37-летний миллиардер, основатель Shift4 Payments увлекается этой темой и полностью оплачивает космическое путешествие.
У Джареда Айзекмана есть еще одна цель — собрать деньги для детской исследовательской больницы Святого Иуды. Именно поэтому бизнесмен дает возможность каждому выиграть одно из трех мест на борту Falcon 9, отправив больнице пожертвование на сумму не меньше $10.
Каждый член экипажа будет символизировать одну из трех особенностей миссии Inspiration 4: надежду, щедрость и процветание. Сам Айзекман символизирует лидерство.
Falcon 9 планируют запустить в четвертом квартале этого года, возле мыса Канаверал во Флориде. Все пассажиры пройдeт обязательное обучение по программе SpaceX и пробудут на орбите несколько дней. Каждые 90 минут корабль будет делать виток вокруг Земли.
Космический туризм
Ранее основатель и владелец компании SpaceX — Илон Маск, заявлял, что планирует отправить космических туристов уже в конце 2018 года, однако запуск так и не состоялся.
Кроме SpaceX направление космического туризма развивают другие компании, например Virgin Galactic, основатель которой Ричард Брэнсон мечтает поднять в космос сотни тысяч человек, однако один билет к звездам будет стоить $250 тыс.
Источник: SpaceX